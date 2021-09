Loretta Goggi lascia i social dopo le offese/ “Non scendo al livello di chi insulta”

Loretta Goggi lascia i social, dopo insulti e offese per la sua partecipazione ai Seat Music Awards. Venerdì scorso, 10 settembre, la Goggi è salita sul palco dell’Atena di Verona per celebrare i 40 anni di “Maledetta Primavera”, un grande successo dell’artista che proprio con questo brano si classificò seconda al Festival di Sanremo 1981. Sul palco dei Seat Music Awards Loretta Goggi si è esibita in playback, riscuotendo comunque un grande successo: “Loretta Goggi altro patrimonio italiano … maledetta primavera fa 40 anni e non c’è una persona anche tra noi ragazzi che non la conosce”, ha commentato un utente su Twitter. Purtroppo però l’artista ha ricevuto molti insulti in merito al look e alla scelta di non esibirsi dal vivo. Critiche e offese che l’hanno portata a prendere la decisione di abbandonare i social. Il lungo post di Loretta Goggi inizia con un ringraziamento a tutti i suoi fan che l’anno amata e seguita per 61 anni. Poi il duro sfogo: “Vorrei parlarvi del rammarico che provo nel leggere commenti, anche sul mio sito ufficiale, di una cattiveria, un’arroganza, una gratuità indescrivibili, tali da costringere il mio staff a cancellarne alcuni e la cosa non mi piace, però l’educazione ha un limite e il mio sito non deve dare spazio a certi signori”.

Loretta Goggi, senza citare apertamente l’evento dei Seat Music Awards, ha dichiarato tutto il suo rammarico per i fatti accaduti, durante un momento così emozionate della sua carriera: “Non starò ad elencarvi gli insulti arrivati in occasione di una delle più grandi emozioni della mia carriera, un momento di cui avrei voluto godessimo insieme, nella comune gioia per un grande traguardo raggiunto”. La Goggi è stata criticata per il trucco, il look e la scelta del playback: “Io non canto né incido più da anni, non saprei nemmeno in che modo avere una base moderna o aggiornata della vostra canzone del cuore. Mi sembrava comunque bellissimo esserci”. Fiera del traguardo raggiunto con “Maledetta primavera” e di aver avuto l’ascolto più alto della serata, l’artista ha comunicato di lasciare i social : “Non scenderò oltre al livello dei leoni e, ciò che più fa tristezza, delle leonesse (alla faccia della solidarietà femminile!) della tastiera, sono già andata oltre il mio stile”. Venerdì prossimo, 17 settembre, Loretta Goggi tornerà su Rai 1 come giudice di “Tale e Quale Show”.

