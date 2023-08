Loretta Goggi: “Livello di frustrazione pericoloso..”/ L’addio ai social é amaro

Loretta Goggi, confermata nel cast di Tale e quale show? Nell’intervista rivelatrice, la bordata al Grande Fratello e…

Manca sempre meno al via alla nuova edizione di Tale e quale show e, intanto, Loretta Goggi riconferma la sua presenza al talent show, oltre ad annunciare un addio e a lanciare una frecciatina a Piersilvio Berlusconi. La showgirl di casa Rai torna a raccontarsi in un’intervista esclusiva concessa a mezzo stampa, a La Repubblica, dove incalzata dai quesiti del giornale non risparmia un’opinione piuttosto critica sul conto del rinnovato Grande Fratello.

Tra le altre dichiarazioni rilasciate, in particolare, la star della TV di Stato, Loretta Goggi, taccia l’Ad delle reti Mediaset competitor dell’alto rischio di snaturare il Grande Fratello, con la preannunciata svolta anti-trash stabilitasi in vista della nuova stagione del gioco. Un reality show fondato sulla convivenza forzata nella Casa più spiata d’Italia, che avrebbe tra gli elementi distintivi anche il “trash TV”, per l’intervistata.

Al contempo, nel muovere la sua frecciatina alle reti Mediaset, Loretta Goggi si dichiara una felice conferma nel cast dei giurati di Tale e quale show 2023, con tanto di attestazione di affetto e stima indirizzati al conduttore Carlo Conti e il resto del team Rai alla produzione del format della TV di stato: “Lo guarderei da spettatrice ed è un programma di cui non mi devo vergognare, con quello che si vede in tv non è poco. Con Carlo farei qualunque cosa, perché è gentile, ci mette la passione ed è rispettoso del pubblico”, prosegue la frecciatina al team del Grande Fratello, da parte della giudice di Tale e quale show, ormai sparita dal radar dei social. Poi, nel corso dell’intervista, non manca neanche la verità di Loretta Goggi sull’addio al mondo social della rete.

La triste confessione sull’addio ai social

“Li ho lasciati da qualche anno -ammette, comprensibilmente addolorata, per la presenza di leoni da tastiera e il cyberbullismo che fanno da padroni nel web-. Una cattiveria gratuita: uomini contro le donne, donne contro le donne”. L’addio ai social, tuttavia, potrebbe compromettere i rapporti di collaborazione tra la showgirl e il team-work in casa Rai, che invece ritiene fondamentali l’utilizzo degli stessi e l’influenza che essi esercitano, anche rispetto alla gara di ascolti TV e streaming : “C’è un livello di frustrazione pericoloso in giro -aggiunge in conclusione, l’intervistata Loretta Goggi-. Ma per l’azienda sono importanti, a Tale e Quale ripetono sempre: siamo trend topic”.

