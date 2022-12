Loretta Goggi, perché non c’è a NaTale e Quale Show?/ Carlo Conti: “Rimettiti presto”

Loretta Goggi non c’è nella giuria di NaTale e Quale Show, la puntata speciale del talent show dedicato alle imitazioni condotto da Carlo Conti: in molti si stanno domandando perché. Dalla nascita del programma di Rai 1, infatti, non era mai accaduto che si assentasse. In questa occasione, però, ha dovuto fare a meno di comparire sul piccolo schermo. La causa è da ricondurre all’influenza stagionale, che l’ha colpita proprio in questi giorni.

A rivelarlo è stata proprio lei stessa, collegata telefonicamente con lo studio. È proprio in questo modo che, nel corso della puntata, comunicherà le sue preferenze in merito alle esibizioni dei dodici cantanti che saliranno sul palco a sostegno di Telethon. In studio, invece, a sostituire la storica giudice al fianco di Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Paolo Fox, ci sarà Carolina Rey. “Rimettiti presto”, le ha detto Carlo Conti dopo averla salutata e prima di dare il via alla gara canora.

Loretta Goggi, perché non c’è a NaTale e Quale Show? Ha l’influenza

Loretta Goggi non potrà dunque essere presente in studio per NaTale e Quale Show perché ha l’influenza e non sta bene. La notizia ha sconvolto il web, che ha dato il via all’ironia dopo avere saputo della storica assenza. “È la disgrazia più grande della storia della trasmissione”, scrivono gli utenti. “Non ha senso senza di lei, è la nostra regina”. Qualcuno invece si è rivolto a Cristiano Malgioglio, scherzando sui frequenti battibecchi avuti con la compagna di giuria: “Goditi questo momento di gloria, perché non accadrà mai più!”, ha sottolineato.

