Natale e Quale Show 2022/ Diretta e ospiti: 12 concorrenti e canzoni natalizie

Natale e Quale Show 2022 a sostegno di Fondazione Telethon

Questa sera, domenica 11 dicembre, alle 21.30 su Rai 1 va in onda “NaTale e Quale Show 2022”, la versione natalizia di “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti. La formula “NaTale e Quale”, già sperimentata con successo nel 2016, quest’anno inaugura la maratona televisiva per la raccolta fondi destinata alla ricerca della Fondazione Telethon. La maratona terminerà, una settimana più tardi, con la puntata speciale de Il Soliti Ignoti condotta da Amadeus in prima serata sempre su Rai 1.

Il celebre “numeratore Telethon” informerà in tempo reale sull’andamento della raccolta destinata alla ricerca: i telespettatori potranno partecipare attraverso un sms o chiamata da rete fissa al numero solidale 45510.

I protagonisti di Natale e Quale Show 2022

Prederanno parte a “Natale e Quale Show 2022” dodici concorrenti, protagonisti delle scorse edizioni di Tale e Quale Show e di quella appena trascorsa. Interpreteranno cantanti italiani e internazionali eseguendo grandi classici musicali di Natale come “Santa Claus is coming to town”, “Astro del ciel”, “White Christmas” e “Jingle bell rock”.

Il cast dei concorrenti è formato da: Francesca Alotta, Deborah Johnson, Valerio Scanu, Andrea Dianetti, Pierpaolo Pretelli, Paolo Conticini, Valentina Persia, Jessica Morlacchi, Francesco Cicchella, Valeria Marini e Agostino Penna. Come di consueto le loro esibizioni saranno giudicate dalla giuria formata da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Le coreografie di Fabrizio Mainini arricchiranno come sempre le esibizioni mentre la scenografia natalizia è di Riccardo Bocchini e la regia di Maurizio Pagnussat.

La maratona Telethon sulle reti Rai

Dall’11 al 18 dicembre sulle reti Rai torna la Maratona Telethon a sostegno della ricerca sulle malattie scientifiche rare. L’obiettivo da superare quest’anno sono i 54 milioni di euro raccolti nel 2021. I fondi verranno destinati come sempre per dare un futuro ai bambini affetti da patologie rare e al sostegno delle loro famiglie: “Facciamoli diventare grandi”, è il motto di quest’anno. Domenica 11 dicembre, durante la puntata di “Unomattina in famiglia”, verrà acceso il numeratore che terrà il conto delle donazioni. Dopo la puntata di “Natale e Quale Show” seguirà in seconda serata uno speciale di approfondimento sulla ricerca Telethon “Le nuove frontiere della ricerca”, condotto dalla giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti con la partecipazione di Barbara Gallavotti.

