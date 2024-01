Loretta Goggi senza freni: “In Rai ambiente maschilista”/ “Ringrazio Pippo Baudo, Raffaella Carrà? Iconica”

Loretta Goggi senza censure: “In Tv ambiente maschilista, donna ruolo decorativo”

Loretta Goggi non è solo la storica giurata di Tale e Quale Show ma molto di più. Iniziata la carriera da giovanissima con i primi sceneggiati Rai nel corso degli anni si è imposta come imitatrice, conduttrice, cantante, ballerina e non solo. È stata la prima donna a condurre un quiz televisivo e la prima a presentare il Festival di Sanremo nel 1986. Ed adesso in una lunga intervista concessa a La Stampa ripercorrendo la sua carriera ha ammesso senza mezzi termini che anche in tv come nella società per una donna è molto più difficile imporsi e farsi apprezzare rispetto ai colleghi uomini.

Loretta Goggi ha confessato senza mezzi termini come anni fa in tv l’ambiente fosse molto maschilista e che, dopo decenni, la situazione non è cambiata poi molto: “Tv meno maschilista solo apparentemente. Ci sono fuoriclasse come De Filippi e Carlucci con potere decisionale, ma sopravvive una visione “decorativa” della donna: una corsa ad apparire sempre sexy, giovani. Credo che la mia fortuna sia stata non essere una bellezza mozzafiato: mi ha permesso di fare la mia strada, di diventare quella che sono”.

Loretta Goggi si sbilancia sui colleghi: “Grazie a Pippo Baudo e Alighiero Noschese, Raffaella Carrà? Iconica”

Loretta Goggi durante l’intervista a La Stampa si è definita un’ottima professionista molto versatile e dalle mille qualità. Per raggiungere i suoi obbiettivi professionali, però, se da un lato non è mancato chi l’ha ostacolata, dall’altro ci sono stati colleghi che l’hanno aiutata che deve ringraziare. Un tra tutti è Pippo Baudo su cui ha confessato ricordando gli inizi della sua carriera con le imitazioni: “Era un territorio in mano a Noschese… Se ci riuscii fu grazie a Pippo Baudo che mi volle a Canzonissima. ‘Ma quella è una patata lessa!’, gli disse il direttore di Rai 1 ma lui garantì per me. Così mi diedero la possibilità di fare una parodia con Franco Franchi: io e lui, senza Ciccio Ingrassia. Feci la prima imitazione di Mina. Noschese era ospite e mi apprezzò moltissimo”.

Spazio ha avuto poi il ricordo di Raffaella Carrà, per Loretta Goggi è stata un’icona dall’immenso talento ma anche con la capacità naturale di fare presa sul pubblico e non solo quello italiano ma anche quello inglese e soprattutto quello spagnolo. Le due sono diventate amiche in anni recenti perché anche se molto diverse c’erano dei tratti che le univano.











