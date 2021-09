Loretta Goggi/ “Spero di riportarla in prima serata su Rai 1”: il sogno di Coletta

Loretta Goggi è una delle protagoniste della fiction “Fino all’ultimo battito”, che debutta questa sera, giovedì 23 settembre, su Rai 1. Diretta da Cinzia TH Torrini, la serie vede come protagonista Marco Bocci nei panni di un medico ricattato dalla mafia. Nelle ultime settimane la Goggi è finita sotto i riflettori per aver deciso di abbandonare i social dopo le pesanti critiche ricevute per la sua esibizione di “Maledetta primavera” ai Seat Music Awards, in occasione dei 40 anni del suo celebre brano.

“La festa mi è stata rovinata il giorno dopo sulla rete, sono rimasta ferita. No ho un profilo social, ho un sito tenuto da altre persone, il resto non è mio ne curato da me. Trovare sul mio sito le aggressioni ricevute per interpretazione, trucco, vestito, mi ha fatto rimanere malissimo”, ha confessato la Goggi a Domenica in.

Loretta Goggi: in prima serata su Rai 1?

Al momento Loretta Goggi è anche impegnata come giudice a “Tale e Quale Show”, in onda il venerdì sera su Rai 1. In occasione della conferenza stampa del celebre programma di Carlo Conti, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha elogiato Loretta Goggi: “Spero di riportarla in prima serata su Rai 1. È un mio sogno, speriamo di riuscire a farlo”.

Già lo scorso marzo Giuseppe Candela su Dagospia aveva parlato del possibile approdo della showgirl nella prima serata di Rai1 alla guida di un nuovo programma: “Alla cantante, attrice e imitatrice sarebbe stato offerto un format prodotto da Ballandi Entertainment. Idea che avrebbe giudicato con entusiasmo, un progetto inizialmente destinato alla seconda serata ma che potrebbe essere adattato al prime time della prima rete”. Inoltre, sempre su Dagospia, si parlava di festeggiare la lunga carriera della Goggi con un show celebrativo, idea che però non avrebbe convinto la grande attrice e conduttrice.

