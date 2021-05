L’oro di Scampia, Rai 1/ Cast e trama del film con Beppe Fiorello (oggi, 8 maggio)

L’oro di Scampia va in onda dalle ore 21.20 di oggi, 8 maggio, su Rai 1. Il film, diretto da Marco Pontecorvo nel 2013, vede come protagonisti Beppe Fiorello, Gianluca Di Gennaro e Anna Foglietta. Il film è di genere drammatico, e ripercorre tutte quelle che sono le storie tragiche che permeano la tragica realtà napoletana di periferia, in un contesto sociale ed economico dove si ha il tasso di disoccupazione più alto d’Europa.

Nel cast del film sicuramente c’è un ottimo Beppe Fiorello che ha sentito bruciare addosso quella idea di rivincita e quella battaglia per rimanere lontano dai guai che è al centro del film e anche della storia degli stessi Maddaloni. Lui stesso ha ribadito all’epoca: “Fare questo film per me è una medaglia d’oro. Anch’io sono un ragazzo di Scampia”. Naturalmente l’attore e fratello di Rosario Fratello si riferiva al suo quartiere, Paradiso, da cui viene e che ha poco di paradisiaco, come lui stesso ha spiegato. In conferenza stampa, all’epoca del lancio de L’Oro di Scampia, l’attore che nel film veste i panni di Pino, ribadisce: “Il titolo poteva benissimo essere senza l’apostrofo perché si parla di loro’, le persone che a Scampia vivono e non vogliono arrendersi”. Una storia che l’attore conosce bene e che ha voluto mettere dentro il suo personaggio, un uomo coraggioso non solo per la sua di vita ma anche per quella degli altri, e che qualcuno conoscerà solo questa sera.

L’oro di Scampia, la trama

Il film L’oro di Scampia ruota attorno alle vicende di Enzo, un maestro di judo che ha come scopo principale quello di sottrarre i ragazzi dalle grinfie della camorra. A tal proposito, dunque, egli decide di aprire una palestra dove vuole istruire i giovani ragazzi senza prospettive e disillusi dalla società allo sport, unico mezzo attraverso il quale sfogare le proprie paure, le ansie e la violenza immotivata. Attraverso il judo, però, Enzo vuole anche fare in modo che i ragazzi comprendano l’effettiva importanza dello sport, della disciplina e dell’autocontrollo, cercando quindi di porsi quale mediatore tra le esigenze dei ragazzi e quella che potrebbe essere definita come un’ancora di salvezza.

Sasà è uno dei ragazzi di Scampia: un giorno, mentre sta scappando da un agente in borghese, si rifugia proprio all’interno della palestra di Enzo, dove cercherà con tutto se stesso di portarlo verso una retta via, sottraendolo quindi al gioco facile della criminalità e della camorra. In una escalation di emozioni continua, Sasà alla fine verrà ucciso come ritorsione da parte dei ragazzi di strada che non accettavano il suo sentimento di rivalsa nei confronti della società. Toni Capuano alla fine vincerà la medaglia d’oro alle Olimpiadi, e dedicherà la sua vittoria a tutti quei ragazzi scoraggiati da una società che li lascia costantemente indietro, facendo così capire loro che spesso e volentieri lo sport può diventare una seconda chance per tutti i ragazzi.



