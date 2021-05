L’oro di Scampia, storia vera/ Il sogno di Gianni e Pino Maddaloni

Qual’è la storia vera de L’Oro di Scampia?

L’Oro di Scampia, il film con protagonista Beppe Fiorello in onda su Rai1, è ispirata alla storia vera di Pino e Gianni Maddaloni che da Scampia hanno trionfato alle Olimpiadi. Una storia di rivalsa quella di Pino che, nato e cresciuto a Scampia, grazie al padre Gianni Maddaloni è riuscito a conquistare l’olimpo del judo vincendo la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo del 2000. Un successo grandissimo che per l’atleta ha rappresentato non solo la realizzazione di un sogno, ma anche un sentimento di rivalsa per la sua gente e i suoi concittadini che si ritrovano a vivere in una realtà fortemente difficile. Il film racconta proprio la storia di Gianni Maddaloni interpretato da Beppe Fiorello che gestisce una palestra insieme al suo maestro.

Gianni Maddaloni e Pino Maddaloni: il cuore de “L’Oro di Scampia”

Gianni Maddaloni è un uomo deciso e caparbio: lavora come infermiere, ma è legatissimo alla sua terra e alle sue origini. Nonostante le mille difficoltà di un sobborgo come Scampia, non lo lascerebbe per nulla al mondo; anzi si impegna per aiutare i ragazzi del quartiere a combattere l’ostilità della criminalità. Dal suo impegno nasce un gruppo di giovanissimi judoki tra cui il figlio che nel film ha il nome di Toni Capuano (interpretato da Gianluca Di Gennaro) che riesce a renderlo orgoglioso tronfiando alle Olimpiadi. Una storia di rivalsa che ha emozionato i diretti interessati, ma anche il pubblico italiano a conferma che nella vita tutto è possibile se lo si vuole. La passione di Gianni per il judo è stata talmente contagiosa da portarlo a condividerla con i suoi tre figli Pino Maddaloni, Marco Maddaloni e Laura Maddaloni. Una passione che ha visto il figlio Pino Maddaloni trionfare alle Olimpiadi di Tokyo nel 2000, mentre il figlio Marco Maddaloni ex campione Italiano Assoluto, due volte Campione Europeo Under 23 nel 2004 e 2005.

