Lory Del Santo: “All’Isola dei Famosi violato il regolamento”/ “Nicolas ed Edoardo…”

Lory Del Santo svela tutte le violazioni del regolamento dell’Isola dei Famosi 2022

Eliminata dall’Isola dei Famosi 2022, Lory Del Santo che ha deciso di mettere in pausa, dopo nove anni, la sua relazione con Marco Cucolo, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv, ha raccontato i dettagli dell’avventura vissuta in Honduras. Sull’Isola, Lory ha avuto diverse incomprensioni con la maggior parte dei naufraghi. In particolare, Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi l’hanno accusata di non essere mai stata sincera. Oggi, ai microfoni di Superguidatv, la Del Santo punta in dito contro l’attore e il fratello di Guendalina che, insieme a Luca Daffrè, avrebbero violato il regolamento.

“Luca ad esempio, quando era leader ha coperto Nicolas ed Estefania, quando non li avevo scelti per la prova ricompensa, lui ha permesso che mangiassero di nascosto nel bosco, una cosa vietata dallo spirito dell’isola” – ha raccontato la Del Santo. “Edoardo, Nicolas e Luca si sono intascati le pizzette durante una ricompensa. Non ho denunciato queste cose perchè se no ci toglievano il fuoco e non volevo danneggiare il resto del gruppo”, ha aggiunto.

Lory Del Santo contro Estefania

Durante la permanenza sull’Isola dei Famosi 2022, Lory Del Santo è stata anche accusata di aver ceduto parte del suo cibo per conquistare la fiducia di alcuni concorrenti. Accusa che Lory ha sempre rigettato. Secondo Lory, infatti, chi avrebbe ceduto il cibo per evitare nomination sarebbe stata Estefania.

“Sono stata accusata di dare del cibo per comprarmi i concorrenti. Cosa non vera. Io ho dato del riso perchè il medico mi ha consigliato di non mangiarlo sempre. Ho dato del cocco ma non per comprarmi i concorrenti. Cosa che invece ha fatto Estefania. Lei ha dato metà del nostro cibo che avevamo vinto con una prova ricompensa perché voleva farsi il bello agli occhi dei concorrenti. Lei ha dato mezza dispensa del gruppo”, ha concluso.

