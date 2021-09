Lory Del Santo: “Amo Marco Cucolo da 8 anni”/ “Con me ci han provato tutti”

Lory Del Santo è intervenuta ai microfoni di “Trends&Celebrities” su Rtl 102.5 News, trasmissione condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. La showgirl ha parlato innanzitutto del suo nuovo libro, disponibile dalla giornata di oggi, lunedì 27 settembre 2021, e intitolato “La felicità come optional”. Un titolo che la donna giustifica così: “Noi abbiamo la nostra vita, dobbiamo decidere noi se prendere la felicità o no. La vediamo, ma non sempre la afferriamo. Siamo noi a dover decidere i nostri obiettivi, le nostre aspettative, i nostri target. Si tratta di uno stato d’animo personale, slegato dalla ricchezza e dalla bellezza”.

Il problema vero, secondo Lory Del Santo, è che “vogliamo troppo, siamo egoisti, cerchiamo cose irraggiungibili, non siamo umili. Le piccole cose sono anche grandi, dipende da quale percentuale di valore viene loro attribuita. Io ci ho messo una vita per arrivare a questa riflessione, poi ho compreso che occorre trovare l’antidoto al dolore, perché è destinato a vincere sempre e a mortificare l’intera esistenza. Noi abbiamo una sola vita e se la usiamo per soffrire, nasciamo e viviamo inutilmente”.

LORY DEL SANTO: “AMICIZIA UOMO-DONNA NON ESISTE”

Nel prosieguo del suo intervento sulle frequenze di Rtl 102.5 News, Lory Del Santo ha asserito che l’esperienza al Grande Fratello Vip 3 è state per lei terapeutica, dopo la scomparsa del figlio: “Mi ero chiusa in una tana, in una tomba. Essere costretti a parlare con altre persone davanti alle telecamere e cercare di essere normali con loro è una lotta, ma può essere una terapia”.

In seguito, la showgirl ha affermato che l’amicizia tra uomo e donna non esiste: “Tutti quelli che si dicevano con me amici, ci hanno provato. Anche solo una cena era un campanello d’allarme, probabilmente sono io che do questa impressione di essere una preda… La cosa non mi ha mai disturbato particolarmente, sapevo sempre che dovevo tenere a mente questa via. Non ho mai nella mia vita potuto prescindere da ciò, neanche quando pagavo. Ci hanno provato anche commercialisti e avvocati”. Domani Lory Del Santo festeggerà il suo compleanno, che ah già iniziato a festeggiare da 4 giorni, ovviamente con il suo Marco Cucolo: “Siamo fidanzati, il nostro è un appiccicamento da otto anni”.

