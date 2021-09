Lory Del Santo “Io a Ballando con le stelle? Solo come giudice”/ “Temptation invece…”

La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta per avere inizio e c’è chi, come Lory Del Santo, questa avventura l’ha già affrontata e regala qualche consiglio a chi sta per viverla. In diretta su Rtl 102.5 News, nel corso della rubrica Trends&Celebrites condotta da Francesco Fredella, la Del Santo ha ammesso che per fare al meglio il GF “Bisogna essere di rettili, cambiare pelle continuamente, non fidarsi di nessuno e fare delle alleanze momentanee per quello che serve. – oltre che – Viverla senza rimpianti, non c’è mai nulla che è per sempre, è tutto al momento e bisogna andare avanti.”

Un’avventura, quella del Grande Fratello Vip, che Lory ricorda bene e che vorrebbe rivivere anche da un altra veste: quella di opinionista. “Io sono una che quando ha un compito va fino in fondo, mi piace essere precisa. – ha spiegato – Se uno riesce a superare l’ostacolo dei fan che possono criticarti, è un lavoro sicuramente molto bello e importante. Isola dei Famosi o Grande Fratello? Tutti e due mi piacciono.”

Lory Del Santo parteciperebbe invece ad un altro reality o programma televisivo come concorrente? “Ballando con le stelle lo farei solo come giudice, mai come concorrente. – ha chiarito subito in diretta radio, spiegando che – Sarei sicuramente meno cattiva di Selvaggia Lucarelli. A me piace dire e non dire, ma far capire comunque.”

Invece, per quanto riguarda gli altri reality, “ci sarebbe Temptation Island, però dovrei cambiare compagno (Marco Cucolo, ndr), perché il mio non vuole assolutamente parlare di gelosia o altri uomini.”, ha ribadito la Del Santo. D’altronde, lo farebbe perché “mi piacciono gli inciuci, le cose dette e non dette, l’avventura… Marco non è geloso, non vuole mettersi alla prova, accetta la realtà Per lui va tutto bene, fine.”

