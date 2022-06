Lory Del Santo: “Carmen Di Pietro? Parla solo della fame”/ “Al figlio Alessandro diceva solo pettinati…”

Lory Del Santo contro Carmen Di Pietro

Lory Del Santo, prima di godersi l’estate dopo l’esperienza vissuta in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi 2022, punta il dito contro tutti. Dopo aver attaccato Vladimir Luxuria, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, Lory punta il dito anche contro Carmen Di Pietro con cui non è riuscita a trovare un’intesa. Entrambe mamme, Lory e Carmen sono due donne molto diverse che, pur avendo un’età simile, non sono riuscite a coalizzarsi in Honduras.

Ad allontanare Lory dalla Di Pietro è stato il rapporto che quest’ultima ha instaurato con alcuni naufraghi con cui Lory ha spesso discusso come Nicolas Vaporidis, ma anche i diversi modi di fare. Sulle pagine del magazine diretto da Riccardo Signoretti, Lory spiega come Carmen, sull’Isola, abbia parlato solo di un argomento non trovando così, il suo interesse.

Lory Del Del Santo e Carmen Di Pietro mai amiche?

Della sua esperienza come concorrente Lory Del Santo non rimpiange nulla pur non avendo trovato grande intesa con gli altri naufraghi. “Sono partita per l’Isola con la cicatrice dell’intervento alla spalla per una frattura non ancora guarita e non mi sono mai lamentata perchè sono fatta così” – ha detto a Nuovo Tv. “A me piace dare il meglio di me senza lamentarmi. Non sono come Carmen Di Pietro, ha aggiunto”.

Poi è entrata nel merito della questione: “Parlava solo della fame. Con il figlio, le uniche cose che diceva erano ‘mettiti la maglietta, pettinati, usa la crema’. E subito dopo, di nuovo ‘ho fame’. Impossibile entrare nel suo mondo”, ha concluso Lory. Le due naufraghe, dunque, non riusciranno a diventare amiche nella vita di tutti i giorni?

