Lory Del Santo ha avuto una grande carriera come attrice e showgirl, ma allo stesso tempo ha avuto anche una vita fatta di grande sofferenza. La morte del padre arrivata prestissimo (aveva solo 3 anni) e quella di 3 figli, che l’hanno segnata particolarmente. Di questo e tanto altro parlerà durante l’intervento come ospite nel weekend nella trasmissione Storie di donne al bivio.

Loren, figlio di Lory Del Santo, è morto qualche anno fa a 19 anni per suicidio. Dopo la morte del figlio Conor a soli 4 anni e mezzo, l’attrice ha avuto quest’altra pesante batosta, una tragedia che ha sconvolto lei e la sua famiglia. Tutti hanno sempre descritto il ragazzo come una persona molto dolce e gentile, amante della vita e di buoni sentimenti e questa morte ha sconvolto tutti.

Loren è nato prematuro nel 1999, a soli 6 mesi, e per la prima fase della sua vita è stato costantemente sottoposto a controlli per timore di possibili malattie. Il ragazzo viveva già in America da qualche tempo, era nel Miami Beach High School a Miami e si divertiva tra tennis, basket e amici. La sua morte è arrivata come un vero e proprio ‘fulmine a ciel sereno’.

Su consiglio della madre il ragazzo si era trasferito per restare lontano dai riflettori e si conosceva davvero poco sulla sua biografia. Lui scriveva cosi sui propri social: “Sono felice, studio e vivo a Miami. Sto bene qui e parlo perfettamente l’inglese. Non credo tornerò presto in Italia”, ma dopo è arrivata la triste notizia.

Parlando al Corriere della Sera della morte del figlio Lory Del Santo ha commentato cosi questa tragedia: “Rispetto alla morte del fratello piccolo ho sofferto di meno perchè ho capito che non potevo fare nulla. Loren era malato e nessuno se ne era accorto. Mi sembrava un ragazzo speciale, non faceva domande e non dava fastidio a nessuno”. La malattia che aveva il ragazzo era l’anedonia, una malattia che non permetteva alle persone di esprimere praticamente i propri sentimenti.

Raccontandosi a Verissimo Lory ha raccontato: “Aveva una malattia che ti bloccava a livello emotivo, una malattia che blocca le emozioni e ti impedisce di essere felice ma anche infelice. Non è rarissima come malattia ma neanche cosi comune, è un vero e proprio appiattimento affettivo dell’emotività”, ha chiarito a donna che ha concluso: “Il destino ha deciso che la sua vita fosse più breve di altre, devo accettare questo”.