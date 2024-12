Lory Del Santo, chi è il fidanzato Marco Cucolo: “Tra noi sesso almeno una volta al mese”

Tra gli ospiti odierni di Storie di donne al bivio ritroveremo Lory Del Santo, la celebre showgirl e attrice che nel corso degli anni si è ritrovata a fare i conti con tantissime esperienze, sia positive che negative che hanno reso la sua vita ricca di evento. Attualmente Lory Del Santo è fidanzata con Marco Cucolo e in svariate occasioni ha colto l’occasione per parlare della loro relazione: “Non ho mai fatto follie per lui, non ho catene, c’è libertà assoluta e quindi è una storia più duratura, prendo il bene delle persone, lui è una persona in pace, onesta, oltre al fatto di avere un aspetto decente” ha rivelato la showgirl in una intervista concessa a La volta buona di Caterina Balivo.

Loren, figlio Lory Del Santo, come è morto/ Soffriva di un disturbo psichiatrico: "Si è tolto la vita"

Lory Del Santo ha rivelato inoltre che con Marco Cuculo tiene vivo il rapporto e si concede il piacere: “Il sesso almeno una volta al mese è tra le nostre regole” ha confidato Lory Del Santo riguardo al rapporto con il giovane fidanzato.

Marco Cucolo e l’amore per Lory Del Santo: “Le ho offerto la mia disponibilità”

Nella vita Lory Del Santo è riuscita a trovare fortunatamente una persona speciale con la quale condividere il cammino, dopo diverse storie finite male. Con il suo attuale fidanzato Marco Cucolo, la showgirl ha trovato una certa serenità, come spiegato anche dallo stesso uomo in una intervista a La volta buona. I due si sono ritrovati a fare i conti con una delle pagine più drammatiche della vita di Lory Del Santo, la morte del figlio Loren, il terzo figlio drammaticamente perso dall’attrice:

Conor Clapton, figlio di Lory Del Santo, come è morto/ Caduto dal 53° piano di un grattacielo a New York

“Le ho offerto tutta la mia disponibilità, non puoi importi in questo tipo di situazione, devi solo ascoltare, lei aveva bisogno di isolarsi” le parole di Marco Cucolo che ha dimostrato dunque grande empatia nei confronti della sua Lory Del Santo.