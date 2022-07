Lory Del Santo è crisi con Marco Cucolo?/ “Al momento siamo divisi ma…”

Lory Del Santo smentisce la crisi con Marco Cucolo: “Al momento siamo divisi ma…”

Lory Del Santo e Marco Cucolo stanno di nuovo insieme? Durante la semifinale dell’Isola dei Famosi, Marco Cucolo aveva chiesto scusa a Lory e le aveva fatto una dichiarazione con tanto di rose rosse. Lory Del Santo aveva infatti colpevolizzato il suo compagno per non aver preso le difese dopo essere stata insultata in diretta da Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi. Lory Del Santo si era sentita tradita e per questo aveva deciso di mollare in diretta il suo compagno che però era tornato sui suoi passi ammettendo di aver sbagliato. Nei giorni scorsi i silenzio assordante sui social aveva allarmato i fan e in molti pensavano che le cose tra Lory e Marco fossero precipitate. Lory è però intervenuta nella trasmissione radiofonica “Non succederà più” condotta da Giada Di Miceli e per l’occasione ha rivelato come stanno davvero le cose.

Lory Del Santo, "crisi Totti-Blasi? Desiderio di sondare altre vie…"/ "Dopo 17 anni qualcosa può incepparsi"

In questo momento, Marco si trova a Napoli ed è in attesa di essere operato. Per questo motivo, i due non sono più apparsi insieme sui social. Lory Del Santo ha infatti spiegato: “Lui è a Napoli, deve operarsi. Siamo divisi adesso ma poi verrà da me se i tempi dell’operazione lo permettono”. Appena Marco sarà uscito dall’ospedale potrà ricongiungersi a Lory che lo aspetta a braccia aperte. I fan della coppia possono quindi tirare un sospiro di sollievo.

Lory Del Santo e Marco Cucolo si sono lasciati?/ Silenzio assordante sui social...

Lory Del Santo tuona contro Vladimir Luxuria: “Ha detto cose che…”

Lory Del Santo ha tuonato contro Vladimir Luxuria. La donna è rimasta molto contrariata dall’atteggiamento tenuto dall’opinionista durante l’edizione dell’Isola dei Famosi. La donna è del parere che gli opinionisti abbiano condizionato il giudizio del pubblico poi ammette di essere rimasta stupita quando Vladimir ha detto su di lei cose non vere. Lory Del Santo ha dichiarato: “Vladimir ha detto delle cose che mi hanno fatto venire i capelli bianchi. Ci sono cose che non si dicono, posso starti antipatica, mi puoi odiare ma non puoi inventare cose mai esistite. La cosa mi ha stupito”.

Maria Laura De Vitis contro Lory Del Santo/ "Mai detto che ho finto con Alessandro"

Lory si è poi ricreduta in merito a Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni. La donna pensava di aver creato con loro un bel rapporto prima della partenza e invece per colpa di Nicolas Vaporidis le cose tra loro sono cambiate. Lory Del Santo ha infatti svelato: “Pensavo di aver creato un clima di fiducia. E’ bastato che Nicolas confidasse qualche sospetto infondato su di me qualche voce negativa a creare una barriera insormontabile. E’ stato lui a mettere in giro queste voci, ha detto che io avevo detto cose contro di loro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA