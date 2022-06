Lory Del Santo e Marco Cucolo, lite furiosa dietro le quinte all’Isola?/ Il retroscena dopo l’addio

Lory Del Santo e Marco Cucolo, lite dietro le quinte all’Isola dei Famosi?

Solo pochi giorni fa Lory Del Santo veniva eliminata dall’Isola dei Famosi. Poco prima dell’addio ai compagni e alla fine di questa avventura, la regista aveva un battibecco con il suo compagno Marco Cucolo, reo di non essersi schierato dalla sua parte nello scontro che ha visto la Del Santo protagonista contro il resto del gruppo.

Foto Lory Del Santo, ferita prima dell’Isola/ Frattura: operata, “placche e chiodi”

Qualche giorno dopo, poi, è arrivato anche il ritiro di Marco a causa di problemi di salute che gli hanno impedito di continuare l’avventura. Dunque, in pochi giorni, sia Marco che Lory hanno abbandonato l’Isola. È però di queste ore un’indiscrezione che li riguarda e che svela di un’accesa lite nata tra i due proprio in concomitanza all’addio di Lory alla playa. Pare, infatti, che la regista non abbia affatto mandato giù il comportamento del fidanzato e che questo avrebbe causato una furiosa lite.

Lory Del Santo si scaglia contro Nicolas Vaporidis/ "Il più becero di tutti"

Lory Del Santo e Marco Cucolo, dissapori dopo l’addio? L’indiscrezione

Lory Del Santo e Marco Cucolo avrebbero litigato proprio durante le ultime ore di permanenza all’Isola dei Famosi. La regista avrebbe infatti voluto un maggior supporto da parte del fidanzato, soprattutto nello scontro, quasi perenne, con il resto del gruppo che ha spesso accusato Lory di essere “doppia faccia”. Questo, invece, secondo la Del Santo non c’è stato.

D’altronde, durante l’ultima diretta che li ha visti insieme al gruppo, Marco si è detto in difficoltà e ha comunque dichiarato che spesso è stata Lory ad avere torto nei confronti dei compagni d’avventura, nonostante questi abbiano spesso esagerato nei suoi riguardi. Da qui lo scontro visto in diretta che, a quanto pare, è dunque proseguito anche dietro le quinte. Come sia andata a finire tra i due è, al momento, un mistero. Pare comunque che non siano tornati insieme in Italia dall’Honduras: cosa sarà accaduto?

Lory Del Santo nullafacente? All'Isola dei Famosi nonostante i chiodi nella spalla/ Ecco come si è ferita

© RIPRODUZIONE RISERVATA