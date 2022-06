Marco Cucolo abbandona l’Isola dei Famosi 2022/ Si ritira dopo l’uscita di Lory Del Santo: cos’è accaduto

Marco Cucolo abbandona l’Isola dei Famosi

A pochi giorni dall’uscita di Lory Del Santo, definitivamente eliminata dal televoto, anche Marco Cucolo lascia l’Isola dei Famosi. L’avventura della coppia, dunque, si conclude a un passo dalla finalissima che si terrà il 27 giugno. Marco Cucolo abbandona l’Isola e, dunque, si ritira ufficialmente dal gioco dopo un’avventura costellata di difficoltà e infortuni; ma cos’è accaduto al naufrago di tanto grave da costringerlo a lasciare l’Honduras e il gioco?

Edoardo Tavassi e Marco Cucolo abbandonano l'Isola dei Famosi?/ "A rischio ritiro per un malessere fisico"

Nelle ultime settimane Marco Cucolo ha dovuto affrontare una serie di malesseri e infortuni. Gli ultimi daytime andati in onda hanno spesso visto Lory Del Santo parlare del compagno, sottolineando il suo stare poco bene. Pare, infatti, che Marco abbia avuto dei fastidiosi problemi gastrointestinali che l’avrebbero spesso costretto ad andare in infermeria per controlli e per curarsi.

Lory Del Santo, staff torna sulla gaffe "Lei non ha telefono"/ "Ora tutta la verità!"

Perché Marco Cucolo si è ritirato dall’Isola dei Famosi?

Proprio questi problemi fisici hanno costretto Marco Cucolo a lasciare l’Honduras e l’Isola dei Famosi e tornare quindi in Italia. Un ritiro che arriva pochi giorni dopo l’eliminazione della compagna Lory Del Santo e che, proprio per la sua tempistica, potrebbe sollevare qualche sospetto. C’è chi infatti potrebbe associare l’uscita di Lory a quella immediatamente successiva di Marco, forse ritiratosi proprio perché rimasto solo senza la sua compagna.

Fatto sta che già nel corso della puntata del daytime dell’Isola in onda l’8 giugno, Cucuolo non era insieme al gruppo perché portato in infermeria per accertamenti. In quella di oggi, 9 giugno, è stato infine annunciato il suo ritiro per “motivi medici”.

Lory Del Santo si elogia da sola e offende gli opinionisti dopo l'Isola?/ "Non è stata lei": il retroscena

© RIPRODUZIONE RISERVATA