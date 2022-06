Lory Del Santo e Marco Cucolo, perché sono in crisi dopo l’Isola dei Famosi?/ “Il reality ci ha condizionato”

Lory Del Santo e Marco Cucolo in crisi dopo l’Isola dei Famosi

Le voci degli ultimi giorni sembrano trovare conferma: tra Lory Del Santo e Marco Cucolo ci sarebbe aria di crisi dopo la fine della loro avventura all’Isola dei Famosi. Solo pochi giorni fa si parlava di aria tesa nella coppia dopo lo scontro nato sull’Isola, in diretta, a causa delle dichiarazioni di Marco sulle ragioni del gruppo rispetto al comportamento della sua compagna. Queste tensioni pare non siano state superate, tanto che oggi si parla di crisi e ad annunciare un confronto tra i due sono proprio le anticipazioni della diretta del reality che ci attende questa sera, 13 giugno, su Canale 5.

Lory Del Santo e Marco Cucolo, lite furiosa dietro le quinte all'Isola?/ Il retroscena dopo l'addio

Nella puntata di oggi dell’Isola dei Famosi, Lory Del Santo tornerà in studio dopo la sua eliminazione della scorsa settimana e avrà l’occasione di fare chiarezza su molte questioni che l’hanno vista protagonista in Honduras.

Lory Del Santo e Marco Cucolo, problemi dopo l’Isola: “Ci ha condizionato”

Stando alle anticipazioni della puntata dell’Isola dei Famosi che andrà in onda questa sera, 13 giugno, su Canale 5, Lory Del Santo non solo avrà un confronto con i concorrenti ancora in gara, che l’hanno attaccata in più occasioni durante la sua permanenza in Honduras, ma farà chiarezza circa il momento di crisi che starebbe vivendo con il fidanzato Marco Cucolo. D’altronde è stata proprio Lory, rispondendo sui social ad un utente, a dichiarare: “Sto con Marco da 9 anni e quindi certo il nostro amore è verissimo ma penso che l’Isola lo abbia un po’ condizionato.”

Foto Lory Del Santo, ferita prima dell’Isola/ Frattura: operata, “placche e chiodi”

Lui, d’altra parte, ha abbandonato il programma solo poche ore dopo la sua eliminazione per motivi medici, stando a quanto comunicato dai canali ufficiali del reality. Che abbia influito anche la lite e il successivo addio di Lory in questa decisione? Probabilmente lo scopriremo proprio questa sera in diretta su Canale 5.

LEGGI ANCHE:

Lory Del Santo si scaglia contro Nicolas Vaporidis/ "Il più becero di tutti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA