Lory Del Santo e Marco Cucolo si sono lasciati dopo l’Isola?/ “Non ci siamo più visti né sentiti”

Lory Del Santo e Marco Cucolo si dicono addio all’Isola dei Famosi?

Lory Del Santo e Marco Cucolo tornano in studio all’Isola dei Famosi 2022 per un confronto molto importante. La scorsa settimana è andato in scena il confronto a distanza tra i due, finito in lite. Lory ha accusato il compagno di non averla difesa quando l’intero gruppo l’ha presa di mira, accusandolo di aver giocato solo per conquistare la semifinale. Infine la Del Santo ha cacciato di casa il compagno: solo delle scuse e un chiarimento potrebbero cambiare la situazione.

D’altronde, da quando entrambi sono tornati in Italia, non c’è stato alcun tipo di contatto. È stata proprio Lory a confermarlo in un’intervista rilasciata a IsaeChia: “Certo, non ci siamo più visti, nemmeno sentiti al telefono. La mia decisione dipenderà da quello che lui mi dice.” ha ammesso la Del Santo.

Lory Del Santo e Marco Cucolo, pace o rottura?

Lory Del Santo, pronta al confronto in studio all’Isola dei Famosi con Marco Cucolo, ha anche ipotizzato cosa dirà al compagno: “Io esordirò, dicendo: “Cosa hai da dirmi?”. La mia posizione è chiara, è stata un po’ distorta dagli opinionisti. Vladimir ha detto: “Tu hai sbagliato, non ti fai un esame di coscienza?”. Tutte queste illazioni gratuite appesantiscono la situazione per andare contro di me. Se ho sbagliato qualcosa, mi poteva lasciare lui.”

Nel suo sfogo, Lory ha continuato coinvolgendo anche Luxuria: “Vladimir quando mi ha accusato di avere la doppia faccia è andata sul personale. Quindi, Marco doveva rispondere sul personale dicendo: “No, io la conosco da quasi 10 anni, so com’è fatta”. Quando io sbaglio, mi difendo da sola. Se però una persona deve confermare come sono, mi aspetto che dica la verità.”

