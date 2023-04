LORY DEL SANTO E MARCO CUCOLO SI SPOSANO?/ Lei nega: “Il matrimonio è un contratto e io…”

Lory Del Santo e Marco Cucolo sono tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata del 6 aprile 2023. La coppia, insieme da circa 10 anni, si racconta, partendo col svelare come si sono conosciuti: “Le ho inviato un messaggio e lei ha risposto. Sono passati poi 2-3 mesi di messaggi prima di incontrarci.”, ha rivelato Marco.

Ancora Cucolo ha spiegato cosa lo ha colpito di Lory: “Lei è una persona molto intelligente, ci sa fare, si adegua a tutte le situazioni, è camaleontica”. “Perché allora non vi sposate?”, ha chiesto a bruciapelo la Bortone alla coppia. A rispondere è stata questa volta Lory con un tocco di ironia: “Sposarsi è un contratto, io non ci vedo più e non riesco a leggere i contratti.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Lory Del Santo e Marco Cucolo, dalla crisi al ritrovato amore

Lory Del Santo e Marco Cucolo, da anni, formano una coppia unita e stabile. Innamorati, ma anche molto complici, hanno partecipato, in coppia, alla scorsa edizione dell’Isola dei Famosi. La partecipazione al reality, unita alle difficoltà che hanno dovuto affrontare per sopravvivere, ai problemi di salute di Marco che, durante la permanenza in Honduras ha dovuto fare i conti con un malessere che lo ha poi portato ad operarsi, ha messo a dura prova la coppia che ha vissuto un periodo di crisi e di allontanamento.

Un distacco che, tuttavia, non è durato tantissimo. Il legame e il sentimento che unisce la Del Santo e Cucolo, infatti, sono stati più forti di qualsiasi difficoltà. Dopo aver affrontato tanti periodi difficili insieme, come la morte prematura del figlio della Del Santo, la coppia ha superato anche la crisi sentimentale ed ora appare nuovamente unita come testimonia un video pubblicato da Lory.

Vacanza d’amore per Lory Del Santo e Marco Cucolo

Pur non mostrandosi spesso insieme sui social, Lory Del Santo e Marco Cucolo sono sempre più innamorati e uniti. Per suggellare la ritrovata complicità, la coppia si è anche recentemente concessa una meravigliosa vacanza d’amore in montagna. A svelarlo è stata proprio Lory che ha prima pubblicato alcune foto di coppia tra la neve e, successivamente, ha condiviso un video in cui mostra il fidanzato Marco mentre si rilassa con un bagno caldo.

“Ogni tanto bisogna regalarsi un momento per noi stessi”, scrive la Del Santo nella didascalia che accompagna il video. Tra Lory e Marco, dunque, tutto procede a gonfie vele.

