Marco Cucolo, chi è il fidanzato di Lory Del Santo/ Superata la crisi dopo l’Isola?

Marco Cucolo, da quasi 10 anni al fianco di Lory Del Santo

Marco Cucolo, oltre ad essere noto al pubblico televisivo come fidanzato di Lory Del Santo, è anche un modello e videomaker con numerose presenze nei salotti televisivi. L’ultima partecipazione televisiva del 30enne risale alla scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, esperienza alla quale dovette rinunciare a causa di un problema di salute. Proprio nel corso di quell’esperienza, la sua longeva storia d’amore con Lory Del Santo è sembrata prossima alla conclusione.

Chi è Devin, figlio di Lory Del Santo/ Dalla morte del fratello al rapporto col padre

Marco Cucolo ha iniziato la sua carriera televisiva proprio grazie alla sua attuale compagna, Lory Del Santo. I due hanno ben 33 anni di differenza e ai tempi della conoscenza lui lavorava principalmente come modello, poco più che ventenne. Una volta intrapresa la relazione con la showgirl il suo ruolo televisivo ha avuto un notevole impulso; negli anni infatti hanno collezionato diverse ospitate di coppia come opinionisti. La più chiacchierata delle collaborazioni risale alla scorsa edizione de L’Isola dei Famosi; i due, a causa di quella che sembrava banale discussione, sembravano sul punto di separarsi in maniera definitiva. Effettivamente, nelle settimane successive uno strano silenzio aleggiava sulla coppia, lasciando presagire che la decisione fosse effettivamente definitiva. Proprio i diretti interessati, alcune settimane dopo, hanno confermato di essere riusciti a riappacificarsi.

Conor e Loren, come sono morti i figli di Lory Del Santo/ Il dramma del '91 e il suicidio

Marco Cucolo e Lory Del Santo sono ancora fidanzati?

Dopo la diatriba ai tempi dell’Isola dei Famosi, oltre alla notizia della pace avvenuta nelle settimane successive, diverse indiscrezioni parlavano di una situazione ancora in bilico tra Marco Cucolo e Lory Del Santo. Dopo l’esperienza al reality infatti, complice anche il cambio dei palinsesti estivo, i due sono letteralmente spariti dai salotti televisivi. La parsimonia sui social di entrambi, percepibile ancora oggi, sembra alimentare i dubbi sulla felicità della coppia.

Proprio Marco Cucolo, rispetto al passato, non solo ha smesso di postare con costanza le sue foto su Instagram, ma anche quelle in compagnia di Lory Del Santo scarseggiano. Gli unici scatti di coppia risalgono proprio all’esperienza all’Isola dei Famosi. Stesso discorso per Lory Del Santo, ha postato l’ultima foto in compagnia del fidanzato ai tempi del suo compleanno diversi mesi fa. Solo analizzando attentamente i social si può evincere la verità rispetto alla coppia; il primo post in evidenza di Marco Cucolo presenta una didascalia dedicata al nuovo anno. “Quali propositi per il nuovo anno?“, ebbene, non si è fatta attendere la risposta di Lory Del Santo che sembra spazzare via ogni dubbio rispetto al prosieguo della relazione: “Propositi vari. Esempio: svegliarmi molto presto la mattina“.

Marco Cucolo, fidanzato Lory Del Santo/ "Sono convinto del sentimento per lei"

© RIPRODUZIONE RISERVATA