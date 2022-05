Lory Del Santo eliminata?/ Sempre al televoto per strategia o c’è altro?

Lory Del Santo sempre più sola e travolta dalle critiche

Lory Del Santo è sempre più sola all’Isola Dei Famosi. La sua determinazione e la sua resistenza la stanno rendendo una dei concorrenti più temibili e per questo anche una dei più criticati dagli altri naufraghi. Oltre ad essere finita più volte in nomination, Lory Del Santo è finita anche nel mirino di Maria Laura De Vitis. Nonostante avesse di fronte due rivali, la De Vitis ha scelto di mandare in nomination diretta Lory Del Santo: “Escludo Mercedesz perché ha iniziato questo percorso con me e la vedo ormai come una sorella maggiore, escluso Carmen perché anche se ha l’occhio vigile su di me le voglio bene e quindi per esclusione devo mandare Lory”.

Vladimir Luxuria ha però accusato subito la ragazza di strategia e anche il pubblico a casa ha mostrato perplessità su questa scelta. Lory non ha certo preso bene il colpo basso della De Vitis, commentando: “Su quest’isola le cose funzionano al contrario: non insulti nessuno e vieni nominato, insulti pesantemente e ripetutamente qualcuno e vieni risparmiato. C’è qualcosa che non ho capito”. Se da un lato Lory ha dovuto subire la nomination, dall’altro ha dovuto anche salutare il suo compagno Marco Cucolo, che perdendo il televoto ha dovuto lasciare la Palapa. Lory Del Santo sta affrontando un momento difficile e sembra che le sue certezze si stiano man mano sgretolando. Cosa succederà nelle prossime puntate?

Lory Del Santo si scaglia contro Maria Laura De Vitis

La serata di venerdì 13 maggio comincia nel migliore dei modi per Lory Del Santo poiché si salva dal televoto e rimane ancora a Playa Rinovada insieme ad Edoardo, Maria Laura e gli altri naufraghi. Ad abbandonare la Palapa è il fidanzato, Marco Cucolo, che si dirige per la seconda volta verso Playa Sgamada. Nel corso della diretta, Ilary Blasi manda in onda una clip relativa alla presunta storia d’amore tra Alessandro e Maria Laura. Anche Lory, come molti altri concorrenti, ha diversi dubbi sulla buona fede e sulle reali intenzioni della giovane. Infatti, commenta insieme a Mercedesz l’atteggiamento della ragazza. Entrambe concordano sul fatto che Maria Laura cerchi di conquistare la fiducia di Carmen essendo poco spontanea e seguendo un copione ben preciso. Nonostante la sua reticenza però, Lory si dimostra aperta anche ad ascoltare gli sfoghi di Maria Laura che, vedendo un allontanamento da parte di Alessandro, si confida con Lory che non può far altro che confermare la maggior freddezza del figlio di Carmen.

Nel corso della serata, Ilary Blasi manda in onda un altro video in cui si evidenzia il nuovo spirito di intraprendenza di Lory che, insieme a Nick, decide di costruire una copertura per il fuoco usando alcune parti della zattera. Roger non è d’accordo poiché teme che lo Spirito dell’Isola possa reagire male e non vuole nessuna ripercussione. I due comunque proseguono con il loro intento iniziale. Durante le nomination, Lory dà il suo voto a Blind, rientrato finalmente in gioco dopo diversi giorni di assenza. Viene invece votata, insieme a Nick, dai due leader e immuni della puntata, Maria Laura e Alessandro. A seguito dei voti dei compagni e dei due leader, a essere a rischio eliminazione questa settimana sono Lory, Nick, Nicolas e Blind. Lunedì si saprà chi di loro dovrà raggiungere gli altri concorrenti su Playa Sgamada.











