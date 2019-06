Lory Del Santo/ “Gennaro e Francesca? Potrebbero andare a Temptation Island!”

Lory Del Santo, che di bellezza maschile se ne intende, quando aveva “scelto” Gennaro Lillio come compagno per qualche mese, ci aveva visto lungo. Per la showgirl, il campano arrivato in finale al Grande Fratello 2019, sarebbe molto abile. Ecco perché, intervistata tra le pagine di Nuovo, ha deciso di vuotare il sacco dicendo la sua. Lory e Gennaro hanno avuto una relazione nel 2013 e dopo la conclusione, non si sono mai più rivisti. A distanza di ani, ha avuto occasione di seguirlo in televisione: “Penso che Genni sia stato molto abile a diventare protagonista. Gennaro è riuscito a passare tra vari flirt, cercando la ragazza che più attirava l’attenzione”. Queste le prime parole della regista di The Lady che di certo, fin dall’inizio non ci va “leggerissima”. Per lei quindi, Lillio avrebbe calcolato anche l’avvicinamento con la De Andrè: “perché ha un temperamento forte, è una persona dai mille contrasti, e sinceramente non so se sia la donna giusta per Genni. Mi sembra una donna molto presa da se stessa, tutto deve ruotare intorno a lei”.

Lory Del Santo: “Gennaro e Francesca? Per funzionare potrebbero andare a Temptation!”

Secondo Lory Del Santo, Gennaro Lillio avrebbe gratificato Francesca De Andrè mostrando interesse: “Ma non so se dopo la loro storia potrà durare. Solo nel caso in cui la De Andrè chiudesse definitivamente con il suo attuale fidanzato, probabilmente ci potrebbero essere speranze per Gennaro”. A quanto pare Lillio è pieno di speranze visto che qualche ora fa, anche Fabrizia, sorella maggiore di Francesca, ha confidato che i due avrebbero già passato la prima notte d’amore insieme. Secondo la Del Santo, per fare in modo che la loro relazione prosegua, potrebbero scegliere di andare a Temptation Island: “Sono del parere che lavorare insieme coalizzi”, aggiunge. Successivamente la Del Santo dice la sua su Gennaro che ha preso il posto di David Gandy nella pubblicità di Dolce e Gabbana: “Molti brand stanno ingaggiando modelli più normali e accessibili, credo che Gennaro rientri in questa nuova strategia”. E su Denis Dosio nella prossima stagione di The Lady non ha dubbi: “Assolutamente sì. Mi ha colpito, perché ha l’energia giusta per incominciare una nuova avventura”.

