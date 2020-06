Lory Del Santo ha rifiutato Temptation Island 2020/ “Il mio Marco Cucolo ha detto no”

Pubblicità

Lory Del Santo come Clizia Incorvaia oppure no? Nelle scorse ore la produzione di Temptation Island 2020 ha voluto chiarire che sono molti i vip, o sedicenti tali, che si sono detti pronti a dire no alla partecipazione al programma anche se nessuno di loro è stato davvero mai invitato, che sia questo anche il caso di Lory Del Santo e Marco Cucolo? Nelle scorse ore la showgirl ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo in cui spiega i motivi del suo no alla partecipazione a Temptation Island, motivi che prescindono dalla sua voglia di mettersi in gioco e, quindi, di prendere parte al reality sui sentimenti. Ma a quali motivi si riferisce? A quanto pare a dire no a questo gioco dei sentimenti è stato proprio il suo compagno, il giovane Marco Cucolo, che da sempre si mostra con i piedi ben piantati a terra e senza grilli per la testa.

LORY DEL SANTO HA DETTO NO A TEMPTATION ISLAND PER VIA DI MARCO CUCOLO

La stessa Lory Del Santo ha scritto: “Sì, perché mi piace quel programma e trovo anche che sia molto interessante discutere e mettersi alla prova. In più io amo comunicare e, soprattutto, incontrare gente nuova. Marco invece vorrebbe partecipare a un programma televisivo, ma non insieme a me: in mia presenza lui non si sente libero e quindi non riesce a esprimersi totalmente a dare il massimo di sé”. Fatto sta che i due hanno già preso in parte a Pechino Express ma Marco ha detto no a Temptation Island: “In campo sentimentale non ci sono sicurezze. Farmi partecipare a un programma dove ci sono bei ragazzi non lo fa sentire sicuro e Marco vuole difendere quello che ha”. Dovremo attendere e scoprire se Marco Cucolo avrà la sua grande occasione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.



