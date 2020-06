Temptation Island 2020/ Manila Nazzaro e il fidanzato Lorenzo Amoruso nel cast?

Pubblicità

Alla fine tutto è pronto per la ripartenza di Temptation Island che dovrebbe andare in onda a luglio e che già nei prossimi giorni dovrebbe prendere vita con l’arrivo in Sardegna di Filippo Bisciglia e i suoi ragazzi, ma quali saranno le coppie che si giocheranno il tutto per tutto in questa speciale edizione post-Covid con tutte le precauzioni del caso? Maria De Filippi conferma che tutto si svolgerà come al solito convinta che il feeling tra i tentatori e le coppie in gioco non sia tanto quello fisico bensì quello mentale. Su questo farà leva la nuova edizione in cui non ci potrà comportare come al solito per via delle precauzioni dovute alla pandemia ma quello che è certo è che i casting ci sono già stati e che in pole ci sia una coppia vip, quella formata da Manila Nazzaro e il fidanzato Lorenzo Amoruso.

Pubblicità

MANILA NAZZARO E LORENZO AMORUSO IN PARTENZA PER TEMPTATION ISLAND?

Secondo le prime novità sembra che la coppia possa essere in gioco insieme a quella formata da Antonella Elia e il suo Pietro Delle Piane e, addirittura, a quella con Gemma Galgani e il suo Sirius. Secondo quanto riporta Blogo sembra che la versione vip e quella nip si fonderanno insieme per via del particolare momento e a capo ci sarà Filippo Bisciglia, confermatissimo conduttore nonostante la storica lite con Maria de Filippi ad Amici Vip dello scorso anno. Sarà tutto vero oppure no? Al momento i diretti interessati non smentiscono e non confermano la partenza ma presto scopriremo la verità visto che le novità dovrebbero arrivare proprio la prossima settimana con l’inizio delle riprese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA