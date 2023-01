Lory Del Santo, il dramma delle violenze subite/ “Vittima due volte: non denunciai perché…”

LORY DEL SANTO A ‘VERISSIMO’: LA VITA E LE VIOLENZE SUBITE

Lory Del Santo e la sua vita, tra gioie e anche tanti dolori dovuti a storie di violenza che emergono dal suo passato: questo pomeriggio l’attrice, ex modella e personaggio televisivo di Povegliano Veronese tornerà nel salotto televisivo di “Verissimo”, dove era stata già protagonista in passato, per raccontarsi ancora una volta e parlare anche dei propri progetti futuri. E, in attesa di ascoltare cosa dirà la 64enne veronese alla padrona di casa, Silvia Toffanin, possiamo riaccendere i riflettori proprio sulla sua vita privata e su alcuni dei traumi di cui ha parlato negli ultimi anni e di cui non tutti erano a conoscenza.

Negli ultimi anni, infatti, Lory Del Santo ha vissuto diversi dolori come ad esempio quello per la morte prematura del figlio 19enne Loren, suicidatosi negli States a causa di una patologia di cui soffriva da tempo: ma, come è noto, oggi porta ancora i segni di altri traumi vissuti in passato come le molestie subite ancora da adolescente e poi l’aggressione choc subita in un hotel da un uomo e che aveva cominciato a frequentare: “L’avevo conosciuto al ristorante grazie a un’amica in comune e mi sembrava una persona per bene” aveva raccontato una volta la Del Santo, ricordando l’episodio in cui l’uomo, con una scusa, l’aveva invitata a salire assieme a lui nella sua camera d’albergo dove poi si era verificata la violenza andata in scena per una notte intera.

LORY DEL SANTO VITTIMA DUE VOLTE DI VIOLENZA, “DENUNCIARE? HO PREFERITO…”

“Quello fu un incubo durato per tutta la notte: mi ha picchiato e poi ha abusato di me, e mi ha anche fatto fare un bagno con dei petali di rose… Solo quando si è addormentato sono fuggita da quella stanza” ricorda ancora la Del Santo, aggiungendo che nella sua fuga per poco il suo assalitore non era riuscita a fermarla. Alla domanda su come mai, una volta sfuggita alle sue grinfie, non abbia scelto di denunciarlo, l’attrice ha risposto che aveva preferito “solo dimenticare e di non denunciarlo”, non rivelando nemmeno esattamente quanto tempo fa e dove era avvenuto questa drammatica violenza. Tuttavia nel corso di quell’ospitata (sulle frequenze di Radio 2 nel programma “I lunatici”) la diretta interessata aveva svelato che però non c’era stata solo una violenza.

“Sono stata vittima di violenza due volte”: è questa la confessione a cui si era lasciata andare Lory Del Santo, spiegando che si era trattato di due uomini diversi e aggiungendosi di fatto a quella lunga lista di donne che, sull’onda del movimento #MeToo, hanno scelto di uscire allo scoperto e denunciare con coraggio violenze subite anche diversi anni fa, pur coscienti delle critiche che parte dell’opinione pubblica avrebbe loro rivolto a causa di queste rivelazioni arrivate a distanza di tanto tempo. “L’uomo non può essere sempre trattato come un demonio, con denunce postdatate e per le quali non ci sono prove” aveva premesso la Del Santo per evitare polemiche, aggiungendo però che “quando ti sbattono contro il muro, quella è una cosa da condannare… Non una telefonata sconcia”. E aveva aggiunto: “A me è successo due volte di essere vittima di violenza: avevo la faccia gonfia e ho pensato di andare subito dalla polizia perché era una cosa tipo un rapimento… Ma non ci sono andata perché preferii dimenticare quella pagina nera della mia vita: due casi seri, non certo una mano sul sedere”.











