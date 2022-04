Lory Del Santo/ Il pubblico de L’Isola dei Famosi è contro di lei, ecco perché?

Lory Del Santo nella puntata di venerdì de L’Isola dei Famosi ha perso al televoto ed è stata mandata a Playa Sgamada, dove già aveva trascorso qualche tempo e con meraviglia ha trovato Clemente Russo. L’Isola non riesce a liberarsi di Lory Del Santo e anche quella parte di pubblico che non gradisce la sua presenza, dovrà fare i conti con le macchinose regole del reality che trasferisce i naufraghi da un’isola all’altra senza mai eliminarli dal gioco. Questa volta però è la tappa finale, a meno che l’Isola non ci riserverà altre sorprese. Nella prossima puntata gli abitanti di Playa Sgamada andranno a un televoto flash e vediamo come andrà a finire.

Alessandro Iannoni/ Caos sull'Isola per una gentilezza nei riguardi di Licia Nunez

Lory Del Santo, addio con Marco Cucolo?

Lory Del Santo non sembra sentire molto la mancanza di Marco Cucolo, è sbarcata a Playa Sgamada con l’intenzione di proseguire la sua avventura a L’Isola dei Famosi. Con il cambio di isola la soubrette c’ha guadagnato perchè nel frattempo Clemente e Gustavo hanno costruito una bella e comoda casetta. Almeno qui non deve sopportare le frecciatine di Guendalina, che non vede di buon occhio Lory, la considera una donna viziata, forse perché Marco la copre di attenzioni e accoglie ogni sua richiesta. Il savoir-faire della Del Santo non viene smentito e pur ascoltando i commenti al vetriolo sul suo conto si lascia scivolare tutto addosso senza mai innescare un litigio.

Marco Cucolo/ Brilla senza Lory Del Santo a L'Isola dei Famosi ma..

Il pubblico difende Guendalina Tavassi contro Lory Del Santo

Una buona parte di pubblico la pensa come Guendalina Tavassi su Lory Del Santo. Nei giorni scorsi con Carmen stavano pulendo le lumachine e ogni tanto ne mangiavano qualcuna. Lory si è avvicinata chiedendo se poteva unirsi a loro per dare una mano, ma la Tavassi l’ha allontanata lasciando intendere di non volere la sua compagnia. Qualche follower ha insinuato che Lory si sarebbe offerta di dare una mano alle naufraghe per mangiare anche lei qualche lumachina extra. C’è chi invece ha rimproverato Guendalina per essere stata maleducata nei confronti della Del Santo. Lory sull’isola fa poco e niente e in molti sono convinti che adesso farà ancora meno, visto che si trova a Playa Sgamada in compagnia di due uomini che per gentilezza non le lasceranno fare niente.

