Pino Strabioli, chi è e vita privata: “Da piccolo non avevo amici/ “Mio padre donnaiolo, mia madre depressa”

Pino Strabioli ricorda: “Come ho iniziato la mia carriera”

Oggi pomeriggio il noto volto tv Pino Strabioli sarà ospite di La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai1. Il celebre presentatore coglierà l’occasione per raccontare la sua vita, soffermandosi su passato e famiglia. Veunto al mondo a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, il 26 luglio 1963, la carriera di Strabioli prende il via in teatro nel 1986, per poi esordire sul piccolo schermo nel 1992 a Telemontecarlo in T’amo tv, programma di Antonio Avati e Fabio Fazio. Ma il grande successo arriva con la chiamata della Rai, azienda nella quale presta servizio da oltre 30 anni, con la conduzione di fortunati programmi ancora oggi in onda, come Unomattina e Unomattina Estate.

Tornando sui suoi inizi nel mondo dello spettacolo, Pino Strabioli non tanto tempo fa ha riavvolto il nastro, ricordando: “Era il 1993 quando mi chiamarono a Unomattina – aveva raccontato all’Ansa in un’intervista – In tv avevo già debuttato su Telemontecarlo in T’amo tv, con Fabio Fazio, ma in un ruolo da comico. Qui invece curavo un piccolo spazio dedicato al folklore, quando ancora la tv non era invasa da ricette e fornelli. Ogni mattina c’era una cartolina da un paese diverso. Poi il ruolo è cresciuto, fino alla co-conduzione. In tutto ho fatto sette edizioni, fra inverno ed estate“.

Pino Strabioli: “Mio papà era donnaiolo, credo mia madre fosse depressa”

In passato Pino Strabioli ha raccontato molto anche della sua famiglia. In particolar modo, nel corso di una intervista concessa a Pierluigi Diaco a Io e te, il conduttore ha ricordato la sua infanzia e il rapporto con i genitori. “Mia madre era una donna molto semplice. Era riservata e non ha mai dato valore alle cose. Andava poco dal parrucchiere, non si comprava i vestiti e non amava i gioielli. Credo che fosse depressa. Mio papà invece era bello e donnaiolo mentre mamma era silenziosa o un po’ succube. Mia madre, un po’ egoisticamente, mi ha tenuto con sé”.

Tornando sugli anni dell’infanzia, Pino Strabioli ha ricordato: “Non avevo amici, non giocavo a pallone: stavo con la mamma. E’ stata un’infanzia che ho trascorso attaccato a mamma. Non ho mai avuto amici d’infanzia e conosco molto bene la solitudine. Sto bene da solo anche se, nella vita, ho avuto poi relazioni molto lunghe” ha ammesso Strabioli.











