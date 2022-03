Lory del Santo, Isola dei Famosi 2022/ In Honduras la prova d’amore con Marco Cucolo

C’è anche Lory del Santo tra le protagoniste dell’Isola dei famosi 2022. La showgirl prende parte al reality show insieme al suo fidanzato Marco Cucolo, un uomo che ama follemente nonostante i trent’anni di differenza. I due non a caso formano una delle coppie più curiose e intrigante di quest’edizione, che si preannuncia ricca di novità e sicuramente imprevedibile. Ricordiamo che in passato Lory del Santo ha già partecipato all’Isola dei Famosi, era la terza edizione in cui si aggiudicò un ricco montepremi.

La showgirl, dunque, ha deciso di tornare in Honduras per rimettersi in gioco insieme alla sua dolce metà e dimostrare di essere una coppia forte e solida. La Del Santo è molto legata a Marco, uno dei pochi a comprenderla pienamente e in grado di alleviare i tanti dolori che Lory ha vissuto nel corso della sua esistenza.

Lory del Santo e Marco Cucolo, una nuova sfida insieme all’Isola dei famosi

Forse non tutti sanno che la vita di Lory Del Santo è stata molto tormentata, soprattutto quando ha avuto una storia d’amore con il chitarrista Eric Clapton. Nel 1986 la coppia ha avuto un bimbo, morto all’età di 5 anni a causa di un terribile incidente avvenuto nell’appartamento della donna a New York. Questo evento ha segnato per sempre la sua vita, ma recentemente Lory ha dovuto affrontare un nuovo dramma. Come ha confessato in una toccante intervista rilasciata a Verissimo nel 2018, la showgirl ha poi dovuto fare i conti con la perdita di un altro figlio di nome Loren, suicidatosi a causa di una grave malattia cerebrale. Lory ha anche un altro figlio, Devin, nato dalla relazione con Silvio Sardi, il famoso manager.

Per quanto riguarda la carriera, come dicevamo, Lory è stata la vincitrice di un’edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura, ma la sua partecipazione ai reality è proseguita con La Fattoria e nel 2016 a Pechino Express sempre in coppia con il suo amato fidanzato Marco, che la accompagnerà anche all’Isola. Inoltre è stata anche finalista della terza edizione del Grande Fratello Vip.











