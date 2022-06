Lory Del Santo lancia una frecciata a Carmen Di Pietro/ È polemica sulle “prove premio speciali”…

Lory Del Santo elogia Nick Luciani: “Scegliendo Marco…”

Lory Del Santo ha espresso un parere su Nick Luciani. I due si sono molto avvicinati all’Isola dei Famosi tanto che nelle scorse ore si parla della creazione di una nuova fazione capitanata da loro. Lory Del Santo si è complimentata per il gesto di Nick che ha preferito dare dei dolcetti a Marco Cucolo sapendo che non stava bene: “Scegliendo lui è come se avessi scelto me”, spiega la naufraga. Nick Luciani è soddisfatto e spiega a Lory di non essere di parte: “Avrei voluto che mangiassero tutti ma ho dovuto scegliere”. Lory Del Santo non è dispiaciuta per la scelta di Nick Luciani e vuole fare chiarezza: “Non ci sono rimasta male per il fatto che non mi hai scelta perché penso che nella vita quando ci sono sentimenti veri non vadano riconfermati ogni giorno. Se tu pensassi che me la sono presa sappi che non è così”.

Nick Luciani si sente rincuorato anche se ammette di averlo saputo dall’inizio. Lory Del Santo aggiunge: “Nella vita oltre alle parole contano i fatti ma le parole hanno un peso. Non volevo che tu sospettassi che io fossi infelice per non essere stata scelta”. Lory Del Santo aveva avuto dei dubbi sul comportamento di Nick Luciani che però sono stati spazzati via. In una clip la naufraga rivela: “Voglio pensare che abbia premiato Marco per premiare me”. Poi lancia una frecciatina a Carmen di Pietro: “Ho notato che lei è quella più scelta perché soffre la fame ma a volte bisognerebbe premiare chi non attacca con parole inopportune”.

Continua lo screzio tra Lory del Santo e Nicolas Vaporidis, la regista accusa il naufrago di parlare alle spalle e di metterla in cattiva luce. Durante le nomination Lory viene votata da Estefania, Gennaro, Nicolas ed Edoardo, la motivazione mette d’accordo tutti, la regista viene considerata dal gruppo una persona falsa, che parla dietro alle spalle, mette zizzania, è una giocatrice a tutti gli effetti. Anche Cicciolina in studio attacca la Del Santo dicendo che dietro le spalle mette in cattiva luce le persone. Alla fine Lory Del Santo non finisce al televoto per colpa del gruppo che preferisce mandare Estefania, ma viene nominata da Luca in quanto leader e amico di Nicolas l’accusa di non essersi comportata correttamente nei confronti dell’attore. Al televoto questa settimana ci sono Lory ed Estefania. Lo spirito dell’Isola ha scoperto che tre naufraghe hanno infranto la regola mangiando la ricompensa che spettava solo ai loro compagni, così decide di punire tutto il gruppo togliendo il fuoco per 24 ore. Lory manifesta da subito il suo disappunto, soprattutto perché nei giorni scorsi è stata messa alla gogna per aver dato un morsetto a un sandwich quando il resto del gruppo per protesta aveva scelto di non mangiarlo. Ultimamente Lory Del Santo è sempre al centro di critiche, lo è stato anche quando ha preso le difese di Nick. La regista è d’accordo con il pensiero del cantante ossia di non raddoppiare la dose di riso solo perché il giorno prima non ne hanno potuto mangiare per mancanza del fuoco. Edoardo accusa Lory di fomentare Nick contro il gruppo facendogli credere che tutti sono contro di lui.

Nonostante la Del Santo cerchi di giustificarsi, Edoardo è convinto che sia una giocatrice che però è stata sgamata. Estefania e Marialaura chiedono a Lory come mai Marco si stia isolando dal gruppo. La Del Santo ipotizza che il suo compagno voglia essere indipendente e tenersi distante da futili litigi. Di recente ha consigliato anche a lei di fare lo stesso, soprattutto tenersi lontana da Nicolas ed Edoardo che sono degli “azzeccagarbugli”. Lory è entrata in confidenza con Gennaro e si sostengono a vicenda , per questo non è stato difficile raccontargli aneddoti della sua infanzia e le tappe più importanti della sua carriera lavorativa. Per il compleanno di Nick, lo Spirito dell’Isola ha regalato al cantante sei muffin da dividere con cinque naufraghi, purtroppo Lory non è nella lista e c’è rimasta male, ma come è il suo solito non lo ha dato a dimostrare e ha detto al suo amico: “A volte si escludono delle persone che ti stanno a cuore perché sai che ti capiscono comunque e io so che nel tuo cuore tu volevi scegliermi” e ha aggiunto: “Ma poi ti capisco, ci sta anche un po’ di strategia per poter arrivare il più avanti possibile”. Lory questa settimana è al televoto contro Estefania e le probabilità che finisca su Playa Sgamatissima sono alte e non è detto che riesca a vincere contro Pamela, che in questi giorni è in totale solitudine, perché Roger si è dovuto ritirare per motivi di salute e in solitaria ha dimostrato di essere tenace e determinata. Il pubblico social non sta apprezzando molto la Del Santo che l’accusa di essere falsa e stratega. Anche Estefania ultimamente non gode di molte simpatie, è difficile capire chi tra le due prevarrà sull’altra.











