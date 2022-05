Marco Cucolo in imbarazzo per Lory Del Santo/ “Ho notato un succhiotto…”

Marco Cucolo e il racconto choc di Lory Del Santo: “Aveva un succhiotto…”

Marco Cucolo è tornato sull’Isola dei Famosi dopo l’infortunio che lo aveva costretto a trascorrere qualche giorno in infermeria. Una volta arrivato, Edoardo e gli atri naufraghi hanno cominciato a prenderlo in giro insinuando in Lory il dubbio che il fidanzato se la fosse spassata in discoteca e facendo allusioni su possibili succhiotti sul collo di Marco. Lory Del Santo ha colto la palla al balzo per raccontare un episodio del passato che riguardava un suo ex. Lory ha raccontato che mentre era in vacanza con quest’uomo si è accorta di uno strano dettaglio. Lui portava una maglietta a collo alto nonostante facesse molto caldo. Lei gli aveva poi chiesto come mai la scelta di quel particolare abbigliamento ma la risposta di lui non l’aveva soddisfatta.

Scostando la maglietta si era poi accorta del vistoso succhiotto e aveva chiesto spiegazioni. Il fidanzato si giustificò dicendo che era stata una sua amica e Lory non gliela fece pagare subito ma attese un po’. Marco Cucolo era insieme agli altri naufraghi ad ascoltare il racconto di Lory Del Santo. Sui social però il comportamento di Lory è stato molto criticato. C’è chi infatti ha fatto notare: “Marco Cucolo ritorna dall’infermeria e viene accolto da Lory che racconta del succhiotto di un ex fidanzato… che tatto!”.

Marco Cucolo torna all’Isola dei Famosi dopo l’infortunio, la reazione dei naufraghi

Da sempre un po’ nelle retrovie, Marco Cucolo, il baby fidanzato di Lory Del Santo, negli ultimi giorni è stato assente dall’Isola dei Famosi a causa di alcuni accertamenti medici. Non è il primo a dover trascorrere alcuni giorni in infermeria. Era successo a Guendalina, a Blind e a Nicolas. Marco era stato assente nella puntata precedente, ma pochi giorni fa ha fatto ritorno a Playa Rinovada. Tutti l’hanno accolto con gioia e gli hanno chiesto come si sentisse. I compagni lo hanno preso un po’ in giro poiché, come gli altri naufraghi tornati dall’infermeria, era pulito e molto profumato.

Edoardo e Guendalina hanno scherzato con Marco sostenendo che avesse un succhiotto o che Lory avesse l’intenzione di chiedergli il divorzio. Lory ha colto quindi l’occasione per raccontare ai naufraghi un divertente episodio legato alla sua vita passata, quando era fidanzata con un altro uomo, a cui aveva scoperto un succhiotto sul collo, prova di un possibile tradimento. Nel corso della diretta di lunedì 23 maggio, Marco Cucolo, dopo aver confermato la sua volontà di continuare a rimanere in gioco, è esente dalle nomination e prosegue la sua permanenza in Honduras.











