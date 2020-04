Lory Del Santo “lasciateci liberi”/ “Ancora mesi così e si entrerà in guerra”

Pubblicità

Lory Del Santo ospite della trasmissione radiofonica “La Zanzara” trasmessa su Radio 24 ha raccontato come sta vivendo la quarantena forzata per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. La ex vincitrice de L’Isola dei Famosi ha vissuto con tranquillità questi giorni di isolamento essendo una solitaria, ma a poche ore dal DCPM di Conte sulla cosiddetta Fase 2 non ha dubbi: “dopo così tanto tempo lasciateci liberi, mollateci!”. Pur riuscendo a gestire alla grande la quarantena, la showgirl avanza ipotesi su quelle che potrebbero essere delle conseguenze legate al distanziamento sociale che milioni di persone stanno vivendo da due mesi circa. “Andrà a finire che dovranno costruire nuovi ospedali per le malattie mentali”. “Si impazzisce, si diventa tipo dei randagi” precisa la Del Santo che poi giustamente fa una riflessione arguta e giusta “se tutti sono stati a casa, come possono esserci stati nuovi contagi? Sembra una follia”. Nonostante tutto però Lory è giunta alla conclusione che sia arrivato il momento di ritornare alla vita e alla normalità. “Adesso è ora di liberare gli argini” ha detto sottolineando – “chi prenderà precauzioni sopravviverà, per gli altri problemi loro. Ci sono persone responsabili ed è giusto che riescano a sopravvivere”. Parlando poi del futuro, la Del Santo è preoccupata: “ancora mesi così e si entrerà in guerra. La soluzione non è uccidere l’economia. Se lo stato fallisce ci sarà una ecatombe di morti”.

Pubblicità

Lory Del Santo quarantena col fidanzato Marco Cucolo: “lui non esce di casa”

E’ una Lory Del Santo come sempre riflessiva, ma anche divertente visto che tra una chiacchiera e l’altra ha precisato: “Se qualcuno mi chiede video e dirette dico di no”. Come mai? A precisarlo è proprio la showgirl che die: “ho la ricrescita, me le hanno proposte col cappello, ma ho rifiutato”. Nonostante sia una persona solitaria, Lory sta vivendo questa quarantena forzata in compagnia del fidanzato Marco Cucolo. Nessun contrasto o litigio visto che la casa è molto grande e consente ad entrambi di ritagliarsi dei propri momenti di solitudine e intimità: “la casa è abbastanza grande, non ci vediamo quasi mai. Abbiamo bagni separati, se c’è un litigio, in casi eccezionali, dormiamo in camere separate. In questo periodo due volte ha dormito da solo”. Infine la Del Santo ha raccontato come il fidanzato sia ancora oggi molto preoccupato dalla Coronavirus: “ha paura di uscire. Da fine febbraio non esce di casa, io vado a fare la spesa. Lui ha fatto arrivare il collirio col delivery, eppure la farmacia è di fronte casa. Non è mai uscito, solo una volta per comprare una PlayStation”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA