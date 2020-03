Marco Cucolo è Jack Dawson in Titanic/ Domenica Like, Lory Del Santo sarà Rose?

A quasi due mesi di distanza dal suo 28esimo compleanno, Marco Cucolo sta per trasformarsi in uno dei personaggi più celebri del piccolo e grande schermo mondiale. Nella puntata di Domenica Live di oggi, 1 marzo 2020, il compagno di Lory Del Santo indosserà infatti i panni di Jack Dawson, il protagonista del film Titanic. Parliamo del ’97 e di una delle interpretazioni più indimenticabili della carriera di un giovanissimo Leonardo Di Caprio. Nelle Stories di Cucolo possiamo vederlo già da ora con la parrucca che dovrà indossare per completare la trasformazione e poi il trucco che dovrebbe renderlo simile a Di Caprio. Ci riuscirà? A quanto pare ci sarà anche Lory, come annunciato nelle sue Stories. Non sappiamo invece più nulla della volontà di Marco e Lory di diventare genitori. Dopo essersi fatti conoscere come coppia a Pechino Express, i due hanno continuato la loro relazione e a quanto pare va tutto a gonfie vele. Tanto che lo scorso ottobre hanno iniziato a circolare delle notizie sul fatto che la showgirl fosse addirittura incinta. Merito dell’annuncio dato a Pomeriggio 5 dalla stessa coppia, in cui Marco e Lory hanno parlato del grande desiderio di mettere al mondo un figlio.

MARCO CUCOLO È JACK DAWSON IN TITANIC: ANCHE LORY DEL SANTO?

Sono trascorsi sei anni da quando Marco Cucolo è riuscito a conquistare Lory Del Santo grazie a diversi messaggi su Facebook. Il modello infatti ha fatto di tutto per riuscire a conoscere la showgirl, nonostante li divida una differenza d’età di oltre 30 anni. Una corte spietata quella di Marco, a cui sulle prime Lory non ha voluto rispondere. Poi invece si sono conosciuti, incontrati, innamorati. Un anno dopo hanno iniziato a convivere e ora sono più felici che mai. “Ho scoperto che Marco si era innamorato di Lory per caso, si trovava in una trasmissione televisiva”, ha detto la mamma del modello a Parliamone Sabato, “aveva 21 anni, era uno shock […]. All’inizio tu sei impressionata dalla differenza, l’alternativa era perdere mio figlio, il suo vissuto. Invece l’ho appoggiato appieno e ho imparato ad amare anche Lory”. La diffidenza iniziale della madre di Cucolo non ha influenzato quindi il rapporto fra i due innamorati, che diverso tempo dopo si sono ritrovati uniti anche durante uno dei periodi più bui della vita della Del Santo. La perdita del figlio Loren, morto suicida due anni fa, ha colpito duramente la showgirl. Anche se sul piccolo schermo si è sempre mostrata sorridente, tanto da scegliere di entrare nella Casa del Gf Vip, fra le mura domestiche il suo umore è sempre stato diverso. “E’ dimagrita 15 kg, non mangiava più”, ha detto Cucolo a Domenica Live in quel triste periodo, “guardava un punto fisso nel vuoto, io non l’ho mai lasciata sola. L’accompagnavo anche al bagno”.

