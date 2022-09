Lory Del Santo, “Non dirò più ti amo a Marco Cucolo”/ La spiazzante rivelazione…

Lory Del Santo fa una spiazzante confessione: “Ho deciso di…”

Marco Cucolo è volato a Los Angeles per riconquistare Lory Del Santo. Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, i due hanno avuto modo di riflettere sul loro rapporto e di decidere se andare avanti o meno. Marco Cucolo si è sottoposto di recente ad un’operazione chirurgica e poi ha raggiunto Lory Del Santo a Los Angeles. In un’intervista al Settimanale Nuovo, Lory Del Santo ha spiegato di aver notato dei cambiamenti in Marco: “Ha maggiore fiducia in se stesso e questo si riflette sul nostro rapporto. Forse uno scossone ci doveva essere altrimenti andavamo alla deriva”, ha spiegato. Lory Del Santo ha poi spiegato di aver preso una decisione. Dopo alcune relazioni finite male, Lory si è accorta che dire le parole ti amo portava sfortuna e così ora è pronta a cucirsi la bocca: “Con tutti gli uomini ai quali avevo detto ti amo è finita. Così ho deciso di non dirlo più a nessuno. Il mio amore lo dimostro con le attenzioni”.

Interpellato dal Settimanale Nuovo sulla crisi con Lory, Marco spiega di essere ritornato alla normalità e di aver conquistato dei punti in più soprattutto in cucina: “Non guardo più il cellulare quando siamo a tavola e non ordino più il cibo a domicilio. Adesso sono lo chef di casa”. Marco è convinto di essere l’uomo perfetto per Lory Del Santo e a proposito della loro intesa sessuale ha ammesso che da quel punto di vista non ci sono problemi.

Marco Cucolo e Lory Del Santo rientreranno in Italia a ottobre. Nell’intervista al Settimanale Nuovo al giornalista che gli ha chiesto qualcosa in più sui prossimi progetti di coppia, Marco ha risposto: “Lory vuole rientrare quando le opportunità in televisione sono al culmine, penso a ottobre”. All’Isola dei Famosi, Marco Cucolo era stato criticato spesso per il suo atteggiamento. Il compagno di Lory Del Santo sembrava non avere una sua personalità e i naufraghi sottolineavano il fatto che fosse condizionato nei giudizi da Lory Del Santo.

Prima di partire per l’Isola dei Famosi, Marco Cucolo era caduto quasi in depressione. Durante il reality aveva raccontato di essere rimasto chiuso in casa per giorni. Un comportamento che aveva fatto preoccupare anche Lory Del Santo. Oggi però Marco Cucolo è cambiato e precisa: “Prima avevo le fette di salame sugli occhi, mi ero lasciato andare parecchio. Non voglio mai più tornare alla persona pigra, inutile, dormiente di prima. Stavo giorni e giorni senza uscire di casa. Devo dire grazie a Lory e all’Isola che mi hanno dato una bella svegliata”, ha concluso.











