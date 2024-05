Lory Del Santo: “Nuova fidanzata Sinner? Le consiglio discrezione”/ “Krajice mi ha tradita ho scoperto che..”

“Che consigli darei alla nuova fidanzata di Jannik Sinner? “Discrezione, discrezione, discrezione. Come a dire ‘ci sono, ma sono ai margini’, perché c’è il terrore dei manager in questi casi”. Il suggerimento è di Lory Del Santo, la showgirl che oggi è stata ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

DIRETTA SINNER GASQUET/ Roland Garros 2024 video streaming tv: focus sul francese (oggi 29 maggio)

L’attrice e showgirl è poi entrata più nel merito rivelando cosa intendesse: “Quando ero fidanzata con Richard Krajicek (tennista olandese, vincitore di Wimbledon nel 1996, ndr), agli US Open, lui si era convinto che nelle pause tra un game e l’altro si distraeva perché pensava a me. Questo e’ il motivo per cui mi ha lasciato” ha dichiarato De Santo svelando un dettaglio inedito della sua vita sentimentale.

Jannik Sinner numero 1 Atp?/ Ranking live: al Roland Garros 2024 possibile sorpasso a Djokovic (29 maggio)

Lory Del Santo, consiglio alla nuova fidanzata di Sinner e le rivelazioni sulla relazione con Krajicek

Lory Del Santo, intervistata dal programma radiofonico Un Giorno da Pecora ha rivolto un consiglio alla nuova fidanzata di Sinner, per poi rivelare alcuni dettaglia della relazione con Richard Krajicek. L’attrice ha svelato di essere stata lasciata perchè, secondo il tennista olandese, sarebbe stata lei la causa delle sue distrazioni.

“Cosa gli ho risposto? Che se non era numero 1 al mondo non era per colpa mia ma perché forse non aveva le qualità necessarie”, ha spiegato ai conduttori Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti. “Il giorno dopo la sconfitta a quegli US Open lui mi ha invitato nella sua camera d’hotel. E lì però, sotto una maglietta di gioco, puzzolente e sudata. ho trovato per caso il pass con la foto di un’altra donna”. Chi era? “Una ragazza olandese, che ho poi capito essere la sua ‘seconda fidanzata’…” Glielo ha rinfacciato in quell’occasione? “No, non gli ho mai detto nulla di quell’episodio”, ha spiegato la Del Santo a Un Giorno da Pecora.

Anna Kalinskaya, chi è la nuova fidanzata di Jannik Sinner/ Lui conferma le voci: "Stiamo insieme ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA