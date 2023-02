Lory Del Santo/ “Odio che l’uomo dia il cognome al figlio, Sanremo? Tifo Elodie”

Lory Del Santo e Nunzia De Girolamo sono state intervistate stamane dal programma di Rai Uno, Uno Mattina in Famiglia, affrontando vari temi a cominciare dall’imminente Festival di Sanremo 2023: “Amo le donne e voglio vedere Elodie – le parole dell’ex Isola dei Famosi – che trovo molto bella e si veste in maniera speciale, vorrei che quest’anno vincesse una donna. Chi voglio vedere fra le co-conduttrici? Paola Egonu, è speciale, controversa, talentuosa e intelligente e sono sicuro che porterà qualche pillola nuova”. Sui cantanti ha aggiunto: “Io sono stata appena in un’avventura con I Cugini di Campagna, cantano sempre la stessa canzone, voglio vedere se quest’anno porteranno una canzone che andranno a surclassare la loro storica anima mia. Mengoni sta sfondando, spero in Elodie e poi Giorgia”, il pronostico finale di Lory Del Santo che poi ha cambiato argomento, incalzata dai conduttori su ciò che invidia agli uomini: “Agli uomini non ho mai invidiato niente, l’unica cosa è la possibilità di dare un nome a un figlio che è una cosa che ho sempre odiato, io ci metto sofferenza e poi diamo il nome di uno che magari è passato di lì un attimo. Comunque stiamo raggiungendo la parità, le donne piano piano…”.

Lory Del Santo "Mio padre morì quando avevo 3 anni"/ "Ho spesso rischiato di mollare"

Lory Del Santo ha scritto recentemente un libro ‘La felicità come optional’, e a riguardo ha spiegato: “La felicità è la ricerca di ognuno nel proprio percorso di vita è molto difficile da raggiungere ma un modo per riuscirci è quello di dare il giusto senso alle cose, siamo troppo materialisti, vogliamo sempre di più, pensiamo di possedere le persone e invece siamo transitori, niente è nostro veramente, le usiamo per un periodo. Non dobbiamo perderci nel dolore – ha aggiunto – è una strada senza uscita, non deve sopraffare la possibilità di dare felicità a chi ancora c’è, a volte dimentichiamo chi abbiamo. E poi la ricerca della perfezione ci uccide, ricordiamoci che anche noi abbiamo dei difetti”.

MARCO CUCOLO, FIDANZATO DI LORY DEL SANTO/ "Lei è la persona più importante che ho"

LORY DEL SANTO E NUNZIA DE GIROLAMO A UNO MATTINA: “GLI UOMINI…”

In studio anche Nunzia De Girolamo che a proposito di Sanremo ha spiegato: “Curiosa di vedere i giovani come Lda, Rosa Chemical… e poi gli storici, poi per curiosità femminile voglio vedere la Ferragni, siamo abituati a vederla sui social e voglio vedere come se la cava in tv che è un ambiente diverso”. Ma qual è il cantante di Sanremo che risveglia la memoria di Nunzia De Girolamo? “Mi viene in mente mio nonno e Toto Cutugno”.

Nunzia De Girolamo conduce Ciao Maschio su Rai Uno: “Questo programma nasce dall’idea di far parlare i maschi, loro inizialmente sono restii a parlare di amore, si sottraggono, poi si crea un gruppo fra di loro tipo spogliatoio e iniziano a parlare di amore. Ho visto moltissimi maschi commuoversi per i figli o per la compagna ed è una cosa che non mi aspettavo, scopri un lato intimo di loro. Noi non abbiamo la loro stessa capacità di fare squadra ed è il limite delle donne, non ci aiutiamo fra di noi, è un gap che dobbiamo recuperare. Loro diventano amici, si scambiano il numero di telefono, ho avuto ospiti che hanno fatto anche un weekend insieme”. Infine sulla felicità: “Penso che non esiste la felicità eterna, ma solo attimi, bisogna godersi al massimo quei momenti, saperli apprezzare, ottimizzare. Se io dovessi dire il mio momento di felicità assoluta è il sorriso di mia figlia Gea”.

CONOR E LOREN, FIGLI MORTI DI LORY DEL SANTO/ "Ho pianto per dieci anni..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA