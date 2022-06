Lory Del Santo piange all’Isola dei famosi 2022/ “Luca ed Edoardo mi hanno insultata”

Lory Del Santo piange all’Isola dei Famosi 2022

Dopo uno scontro con Luca Daffrè ed Edoardo Tavassi, Lory Del Santo si lascia andare ad un amaro sfogo. La naufraga non riesce a trovare un equilibrio con gli altri concorrenti, in particolare con quelli più vicini a Nicolas Vaporidis con il quale ha discusso più volte e si lascia andare ad uno sfogo con Nick Luciani e Gennao che, oltre ad ascoltarla, provano anche a consolarla e a tirarle su il morale. “L’Isola ha deciso che non sei più leader e tu sei il primo leader che viene destituito dallo spirito dell’Isola”, sbotta Lory. “Da quando ti ho votato sbaglio tutto mentre prima mi volevi leader“, ha ribattuto Luca.

“Luca non è stato giusto con il gruppo da quando è diventato leader. Ha avuto delle preferenze e la prima persona che mi ha fatto notare a non scegliere Nicolas per i dolcetti è stato lui”, ha poi aggiunto la Del Santo davanti alle telecamere dell’Isola.

Lo sfogo di Lory Del Santo tra le lacrime

Dopo il durissimo scontro con Luca Daffrè, Lory Del Santo si è sfogata con Nick Luciani e Gennaro non nascondendo il proprio malumore per la situazione che si è creata con il gruppo dell’Isola dei Famosi 2022. “Mi hanno detto delle cose cattivissime. Quando uno ti dice delle cose così orrende e che non sono vere e poi mi dicono che mi sono emozionata anche perchè mi ha scelta per la torta, ma mi sono emozionata in modo negativo, mi ha insultata per dieci minuti”, ha detto a Nick.

“Mi ha insultato davanti a tutti per dieci minuti. Non ha detto neanche una cosa carina di me e vuoi che ti scelga per i dolcetti? Io devo mantenere il punto. Se ti scegliessi sarei una bandiera”, ha concluso la Del Santo.

