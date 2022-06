Lory Del Santo si scusa per la gaffe sui social “È stata una mia amica”/ “Non darò mai più i miei codici”

Lory Del Santo si scusa per la gaffe sui social: “Non sono stata io”

Lory Del Santo è tornata in Italia e dopo il confronto in diretta con il compagno Marco Cucolo, ha un altro chiarimento importante da fare all’Isola dei Famosi. Si parla infatti dei famosi commenti che si sarebbe scritta da sola su Instagram, incollando col suo profilo commenti pieni di complimenti di presunti fan. Una gaffe che ha fatto il giro del web, facendo sorridere ma anche discutere per un commento in particolare offensivo nei confronti dei due opinionisti dell’Isola.

Lory Del Santo chiarisce subito che non è stata lei a scrivere quei commenti: “Io non ne sapevo niente, mi hanno detto improvvisamente che ero in trend”, ha esordito. Spiegando poi che: “È stata una mia amica, evidentemente non molto avanti con la tecnologia, a pubblicare questi commenti, ma qualcosa è andato storto”.

Lory Del Santo spiega la gaffe dei commenti su Instagram: “Errore in buona fede”

Vladimir Luxuria, attaccata in uno di questi commenti, ha tenuto a dire la sua, spiegando di aver compreso che dietro quei commenti non c’era davvero Lory: “Quando uno si fa i complimenti da sola, potrebbe anche essere un trending autogeno, il problema è che c’è stato un commento in particolare che credimi appena l’ho letto ho capito subito che non avevi scritto tu perché ti conosco e so che non è il tuo linguaggio”, ha chiarito l’opinionista che, infine, le ha dato un consiglio: “trovati altre amiche che fanno questo lavoro, se una persona fa il copia e incolla è come se condivide quel contenuto.

Lory si è infine scusata: “Adesso non do mai più i miei codici, ha sbagliato, ma è in buona fede, lei credeva che copiando copiasse tutto, anche il nome”.











