Lory Del Santo smaschera Estefania Bernal dopo l’Isola/ Regole violate di nascosto?

Lory Del Santo è un fiume in piena dopo l’eliminazione all’Isola dei Famosi, e non risparmia critiche ai suoi ex compagni di gioco. Oltre ai recenti dissapori con il compagno Marco Cucolo, dal quale si è detta delusa per alcuni suoi atteggiamenti, l’attrice si è tolta qualche sassolino dalle scarpe intervistata da Casa Chi. Uno dei suoi principali bersagli è Estefania Bernal che, a suo dire, avrebbe infranto il regolamento del reality attraverso una mossa scorretta. “Lei sostiene che io con un pezzo di cocco mi volevo comprare dei concorrenti. Io dico cos’ha fatto lei…” il commento dell’ex naufraga prima di vuotare il sacco.

I fatti risalirebbero ad una prova di gioco in cui lei, assieme ad altri 3 naufraghi si erano guadagnati una lauta ricompensa: “Avevamo vinto io, Gennaro, Marco e lei una gara dove ci avevano dato una dispensa speciale solo per noi. L’Isola ci aveva detto di non condividerla, l’altro gruppo aveva la sua dispensa“. Tuttavia Estefania, a suo dire, avrebbe girato metà del bottino all’altro gruppo, andando contro le regole: “Non abbiamo fatto in tempo ad arrivare sull’Isola che lei ha venduto, per compiacere al gruppo in cui voleva entrare, metà della nostra dispensa, quella che avevamo vinto“.

Una mossa che ha scatenato la durissima reazione di Lory Del Santo, che ha ricordato ad Estefania la punizione cui sarebbero andati incontro: “Io le ho detto: ‘Estefania, è vietato, se ci scoprono ci tolgono il fuoco’“. Stando alla sua versione, però, la modella le avrebbe risposto malamente: “Lei dice: ‘Io faccio quello che voglio, me ne frego, lo decido io’. E non ho potuto fare nulla, non erano d’accordo neanche Marco e Gennaro, perché era un divieto assoluto. Lei di nascosto ha aspettato che venisse un po’ di buio, ha preso le lattine del vegetale e gliele ha passate di sottobanco. Da questo momento ha cominciato a fare il suo rientro in questo gruppo di cui aveva bisogno per svoltare“.

L’attrice paragona così l’accusa mossale da Estefania su un pezzo di cocco donato ad altri: “Lei ha dato il cibo nostro per comprare gli altri, io cerco di comprare una persona con un pezzettino di cocco. La falsità e la degenerazione di ogni rispetto delle regole, quindi io non l’ho mai denunciata. Ho coperto personaggi di questo tipo che hanno fatto cose scorrette pur di non farci penalizzare dallo spirito dell’isola che, se l’avessi detto, ci avrebbero punito“.











