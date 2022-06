Lory Del Santo, sospetti sul ritiro di Marco Cucolo/ “Fuori per farlo litigare…”

Lory Del Santo e il ritiro di Marco Cucolo

Marco Cucolo, a causa di alcuni problemi medici, subito dopo l’eliminazione di Lory Del Santo, ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi 2022. Nella scorsa puntata del reality, direttamente dall’Honduras, ha avuto un confronto con Lory la quale ha deciso di mettere in pausa la loro relazione. In attesa del rientro in Italia di Cucolo, Lory Del Santo, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni non nascondendo di avere dei sospetti sui tempi e modalità del ritiro di Marco. Secondo la Del Santo, infatti, Cucolo avrebbe potuto continuare la sua avventura sull’isola.

“E’ vero che dovrà operarsi per piccoli calcoli alla cistifellea, ma avrebbe potuto continuare…Il mio sospetto è che l’abbiano prelevato con una scusa per farci litigare in albergo…”, ha detto Lory.

Lory Del Santo conferma la rottura con Marco Cucolo

Nel corso dell’intervista a Nuovo, Lory Del Santo ha parlato anche della decisione di chiudere la storia con Marco Cucolo dopo nove anni. Una decisione che, per il momento, sembrerebbe definitiva. “Deve sapere che non sono bugiarda e che non ho la doppia faccia…Lui pensa io sia stata sbagliata nel gioco…”, ha detto la Del Santo.

Lory, inoltre, ha svelato che con Cucolo c’erano dei problemi dalla scorsa estate. La comune esperienza in Honduras, dunque, avrebbe convinto Lory a chiudere la storia. Il ritorno di Cucolo in Italia cambierà le cose o Lory deciderà di continuare da sola non tornando indietro nella sua decisione?

