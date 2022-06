Perché Marco Cucolo ha abbandonato l’Isola?/ “Rimetteva sempre e aveva problemi…”

Marco Cucolo abbandona l’Isola dei Famosi, le rivelazioni dei naufraghi

Marco Cucolo ha abbandonato l’Isola dei Famosi. Il naufrago è stato costretto ad abbandonare il reality per motivi di salute, legati in modo particolare al fegato. Gli altri concorrenti sono rimasti molto dispiaciuti per questo addio. Dopo aver appreso i motivi dell’abbandono di Marco Cucolo, sono spuntati alcuni retroscena. Estefania Bernal e Carmen Di Pietro hanno rivelato: “Mi dispiace moltissimo per Marco Cucolo. Il comunicato mi ha lasciata triste, ma la salute viene prima, poi il mangiare e poi il gioco. Tanto appena esco lo chiamo e ci abbracceremo ancora. Adesso dopo questa notizia spero che ne arrivi una più bella. Magari un po’ di cibo, anche un’insalata ci potrebbe andare bene dai. Marco aveva problemi allo stomaco e al fegato, quindi ha fatto bene ad andare via. Ripeto che prima bisogna pensare a queste cose e poi al resto. Ora gli mando un grosso bacione e gli dico di rimettersi”.

Gennaro Auletto è stato molto dettagliato e ha fornito dei dettagli choc. A quanto pare Marco Cucolo non stava affatto bene e vomitava continuamente: “Oggi ci sono rimasto male quando è arrivato il comunicato. Sapevamo che stava male, questo sì. Lui di notte mi diceva che non stava bene e io l’ho aiutato. Si lamentava molto e aveva dei dolori. Mi chiamava e mi sono alzato per stargli accanto. Rimetteva e aveva problemi di stomaco. Ha vomitato molto e io gli sono stato vicino. La salute viene prima di tutto”. I naufraghi sono rimasti colpiti da quanto accaduto a Marco Cucolo e nessuno si aspettava questo epilogo. Marco è sempre stato un naufrago silenzioso ma ha lasciato il segno.

Far parlare di sé all’interno de L’Isola dei Famosi è in un certo senso fondamentale. Riuscire ad avere un certo impatto sul pubblico al fine di garantirsi una maggiore risonanza può essere una buona tattica seppure involontaria. Nel corso di questa edizione ha rivestito un ruolo fondamentale in tal senso Marco Cucolo. Entrato in gioco in compagnia di Lory Del Santo, è stato spesso criticato e al centro delle discussioni proprio a causa di quest’ultima. Il divario dal punto di vista della notorietà e il forte carattere della donna hanno spesso lasciato in ombra del ragazzo rendendolo vulnerabile sia al giudizio dei suoi compagni di viaggio che a quello del pubblico. Nel corso della puntata numero 22 trasmessa lunedì 6 giugno il ragazzo non ci sono stati momenti particolarmente degni di nota con il ragazzo protagonista, se non un suo contributo nella discussione tra Lory Del Santo ed Edoardo Tavassi.

Marco Cucolo ha infatti tentato in maniera bizzarra di dare ragione alla sua compagna, inciampando però in una sorta di strafalcione che ha leggermente infastidito la donna che lo ha quasi invitato a tacere. Dopo uno scarso contributo nel corso delle varie prove fisiche e mentali che hanno impegnato i naufraghi nel corso della serata, si passa direttamente al momento del televoto per vedere Cucolo nuovamente protagonista. Per la circostanza ha scelto di fare il nome di Estefania; la motivazione alla base della scelta è stata principalmente l’incoerenza che a dire del ragazzo ha ostentato la modella nel corso delle ultime settimane. Da quello che sembra allo stato attuale, il mondo dei social e dei fan del programma non sembra aver maturato un giudizio positivo nei confronti di Marco Cucolo. In particolare, molti si interrogano su come sia possibile che sia riuscito ad arrivare così vicino alla finale pur non avendo offerto uno spettacolo e contributi di un certo livello.











