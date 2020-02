Lory Del Santo su Pasquale Laricchia/ “Litigi violentissimi con Victoria Pennington”

Lory Del Santo choc a Live – Non è la D’Urso prende le difese di Victoria Pennington, l’ex fidanzata di Pasquale Laricchia che in questi giorni è tornata alla ribalta per alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa. “Ho scelto la vita piuttosto che stare con lui, essere famosa e tanti soldi. Ho scelto la vita” dice Victoria alle telecamere di Barbara D’Urso, ma l’ex concorrente del Grande Fratello in studio si difende così: “è un’attrice e rivela ha un debito per me di circa 60 mila euro”. La conduttrice però lancia un filmato in cui Lory Del Santo ha raccontato per la prima volta un’inedita versione che sembrerebbe confermare le parole della ex concorrente del GF. “Ho conosciuto Pasquale molto tempo fa e ad un certo punto è venuto ad abitare qua nel mio studio in condivisione con altri modelli che avevano delle altre stanze” dice la Del Santo che poi entra nel dettaglio.

Lory Del Santo: “mi hanno riferito di litigi tra Pasquale e Victoria”

Lory Del Santo prosegue il suo racconto a Live – Non è la D’Urso dicendo: “tutto bene fino a quando Pasquale Laricchia si è messo insieme ad una ragazza che si chiamava Victoria; a questo punto a ruota questi ragazzi sono venuti a lamentarsi con me perchè volevano andarsene da questo posto perché litigavano fortemente, i litigi erano violentissimi, lui era molto autoritario e loro erano anche preoccupati perchè non sapevano come potevano finire quindi mi hanno avvisato ed io ho cercato di trovare una soluzione, ma lui diceva che non era vero e che forse loro esageravano”. Ad insospettire l’attrice e personaggio televisivo però è un altro particolare: “ad un certo punto gli ho ricordato che non aveva mai ritirato le seconde chiavi della stanza dove abitava con lei, cioè lui aveva una sola chiave e lui mi disse ‘no, no assolutamente non la voglio’ ed io dissi ma come se le deve uscire , magari devi rientrare tu sei impegnato e lui ha detto no assolutamente non può andare in giro per Milano da sola, se deve andare da qualche parte l’accomapagno, deve stare sotto il mio controllo, devo sapere sempre cosa fa altrimenti per me non va bene”.

