Lory Del Santo, suicidio del figlio Loren/ “Ecco l’unica medicina per sopravvivere…”

Dopo la tragedia del suicidio di suo figlio, Lory Del Santo sta cercando di reagire: “L’unica medicina per sopravvivere a certi traumi è l’allenamento del corpo e dell’anima”, confida intervistata tra le pagine di Nuovo. Ad un anno di distanza dalla tragedia (la scomparsa del figlio Loren, morto suicida nell’agosto 2018) lei è di nuovo in piedi, ma non si ferma: “Ferma mai. Bisogna muoversi: il movimento è l’unica medicina per sopravvivere ai traumi”. Poi aggiunge: “Quando ho capito che questa è la cura giusta? Durante il mio ultimo viaggio negli Stati Uniti, a Miami, quest’estate. Mi piace stare all’aria aperta ed ho ripreso a correre sulla spiaggia e in mezzo alla natura, che è la cosa che amo fare di più. Il corpo tende a impigrirsi ma, quando mi sono impegnata per riprendere, ha reagito; i muscoli hanno memoria e ti riportano a quello che sei veramente”. Per la regista di The Lady l’energia utile per ricominciare è arrivata dalla testa, ma non solo. “Anche dal senso del dovere, dal rigore. Se una persona ha molto rigore, domina la mente e si concentra sul fisico. Solo cosi scopre che curare il corpo è il primo passo per curare l’anima. Certo, a volte non hai le forze e allora prendi farmaci: è la via più facile. I tranquillanti, però, non ti curano. E lo dico per esperienza personale”.

Lory Del Santo, ecco come si è ripresa dopo il suicidio del figlio

Lory Del Santo precisa che ogni volta che ha avuto un problema mentale si è fermata ma “così facendo ho solo aggravato la situazione”. L’amore, per fortuna, le ha sempre dato tanta energia: “L’amore per sé stessi, sì. Ma amare gli altri non ti dà energia. Anzi, gli altri ti creano sempre problemi perché non sono mai come tu li vorresti: c’è sempre un conflitto e alla fine cedi a quelle che sono le esigenze della persona che hai di fronte per renderla felice”. Come procede la sua storia d’amore con Marco Cucolo? “Va tutto benissimo”, afferma tagliando corto. Di recente ha anche detto: “A volte bisogna abbandonare i vecchi sogni e costruirne di nuovi”, quali sono questi nuovi sogni di Lory? “Nella vita si dà sempre priorità ai figli. L’ho fatto anch’io. Ho pensato a loro, mi sono preoccupata di crescerli, di mandarli a scuola, di garantire loro un futuro e questo sempre da sola. Ora mi rendo conto che devo costruire cose nuove, diverse”.

