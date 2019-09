Lory Del Santo/ “Eric Clapton mi ha tradito con Naomi Campbell”

A Mattino 5 si parla di corna e tradimenti e chi meglio di Lory Del Santo può dire la sua su questo tema? Sicuramente la sua vita è stata interessante e ha sempre vissuto al meglio la sua sessualità e la sua vita privata lasciandosi sfuggire davvero poche occasioni ma anche lei è stata tradita e, proprio oggi ha raccontato che anche Eric Clapton non è stato da meno visto che lo ha fatto con una delle dee della moda, ovvero Naomi Campbell. In particolare, la Del Santo ha raccontato: “Era il suo compleanno e io volevo fare una cosa speciale, volevo raggiungerlo per un giorno e poi per ripartire ma lui mi disse no. Fatalmente ho saputo che lui era con la Campbell. Voleva solo vedere com’era questa, almeno secondo quanto mi ha rivelato l’amica di Naomi. Tu hai un mito ‘la donna più bella del mondo’, ci vai e poi… non funziona“.

ERIC CLAPTON HA TRADITO LORY DEL SANTO MA LEI…

I doppi sensi non mancano ma il succo della questione è che Eric Clapton ha tradito Lory Del Santo con la modella, anche se le cose poi tra loro non sono durate poi tanto. Il racconto della showgirl non finisce qui perché la stessa Federica Panicucci, irretita dalle storie di Lory Del Santo, gira il dito nella piaga e parla poi di George Harrison. A questo punto la sua ospite racconta di quando l’allora moglie Pattie lo lasciò per mettersi proprio con Eric Clapton e di come lei incontrò George Harrison e si lasciò andare con lui: “Mi ha cercato, mica l’ho cercato io. Tra noi è durato tre giorni totali, non di più ma non ho tradito Eric, la nostra storia era già finita. Ero sola, era un momento difficile, lui non voleva vedermi, non mi chiamava, e allora ho deciso se lui non mi vuole ci do un taglio“.

Ecco il video del momento:

“Eric Clapton mi ha tradito con la Campbell” In esclusiva Lory Del Santo ci racconta di essere stata tradita dal cantante#Mattino5 pic.twitter.com/QYPvCgXhMN — Mattino5 (@mattino5) September 27, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA