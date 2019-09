Lory Del Santo piange a Mattino5/ Video: “Purtroppo abbiamo la memoria che…”

Lory Del Santo torna ospite unica a Mattino5 per lasciarsi andare ad una lunga intervista alla soglia dei suoi 60 anni. La showgirl ripercorre insieme a Federica Panicucci le tappe più importanti della sua vita e non solo per quel che riguarda la sua professione ma anche la sua vita privata. Sicuramente Lory Del Santo ha tanto da raccontare e tra tennisti, presidenti e registi, ha avuto modo di farsi corteggiare e dire no, lei stessa racconta della sua voglia di avere un uomo gentile accanto, non solo bello fuori ma anche d’animo dopo aver passato momenti brutti in passato per via di violenze fisiche e verbali. Federica Panicucci ha voluto raccontare il suo ultimo anno e la stessa Lory Del Santo lo definisce un po’ “annebbiato, come quando vivi e non è reale. Devo esserci perché ne vale la pena di esserci e questo mi fa andare avanti”. La conduttrice lancia il servizio che racconta questo suo ultimo anno sulle giostre tra dolori, perdite e la rinascita che lei racconta oggi facendo da esempio alle altre.

LA RINASCITA DI LORY DEL SANTO

Lory Del Santo ha passato un’estate un po’ strana in cui ammette di essere stata accusata di essere maleducata perché dice sempre la verità, qualsiasi essa sia ma lei non ci trova niente di male perché è peggio mentire e dire le cose più vere. La showgirl rilancia poi: “Ogni giorno è come rivivere tutta la vita. Abbiamo questo problema della memoria che non ci permette di dimenticare e io cerco di confondermi ma il passato ci segue. La realtà è che siamo sempre pieni di responsabilità verso noi stessi e chi ci vuole bene, dobbiamo pensare a loro, non possiamo perderci nel dolore“. E’ difficile ricordare i momenti belli quando poi è successo qualcosa di brutto e anche lei toglierebbe qualche momento scuro della sua vita: “Più si ama e più si soffre, io ormai sono una filosofa e questo ci vuole per riuscire a vivere la vita con grande forza”. Lory Del Santo ha ormai voltato pagina, combatte giorno e notte per andare avanti senza ricordare e lasciarsi ingoiare dal dolore e proprio questo suo racconto la commuove fino alle lacrime: “Assorbo il dolore di tutto il mondo, mi immedesimo in tutti. Io soffro ma esiste anche altra gente che soffre… io credo che dobbiamo e abbiamo il dovere di pensare di non essere sempre colpevoli”.

“Io ho cercato di fare tutto bene e sono felice”

