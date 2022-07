Lory Del Santo svela retroscena sulla morte del figlio Conor/ “Due secondi prima…”

Lory Del Santo svela un retroscena sulla morte del figlio Conor: “Due secondi prima…”

Lory Del Santo ha affrontato nella sua vita tre terribili lutti. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha avuto quattro figli ma tre sono morti in circostanze tragiche. Lory Del Santo ebbe un figlio da Eric Clapton, Conor. Era il 20 marzo del 1991 e la showgirl si trovava con la sua famiglia a New York: il bimbo, di soli 4 anni, all’improvviso volò dal 53esimo piano del grattacielo in cui alloggiava insieme ai genitori. Nell’intervista al Corriere della Sera, Lory Del Santo ha ripercorso quel terribile momento e ha rivelato: “Il destino è fatto di secondi. Due secondi prima, non sarebbe successo. Chi sa quante volte per due secondi le cose invece non sono accadute e magari sono rimasta viva io. Ora, vado avanti pensando: ci sono ancora. Se no, entri in depressione e non ne esci più. È come essere seppellito vivo, ti buttano col badile la terra sopra e tu vedi tutto, ma quando vanno via tu, con un dito, riesci a liberarti. Vedo questa immagine di continuo. Vedo che, nonostante tutto, tiro fuori le dita e sopravvivo”.

La vita con Lory Del Santo si è accanita. Il terzo figlio di Lory, Loren, si è tolto la vita a 19 anni. Il ragazzo soffriva di un disturbo associativo della personalità. Lory aveva confidato: “Uno si immagina che una persona depressa sia triste, lui non era così. Non aveva mai desideri non realizzati. Aveva una malattia diabolica. Ho perso ore a pensare a come avevo fatto a non accorgermi di quanto stava accadendo. Non me ne ero accorta io, non se ne era accorto Devin e non se ne era accorto il suo migliore amico”.

Il figlio di Lory Del Santo, Loren, soffriva di anedonia. Una malattia che però gli fu diagnosticata tempo dopo tanto che l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi nell’intervista al Corriere della Sera ha raccontato: “Gliel’hanno diagnosticata postuma. Io ho sempre solo pensato che fosse speciale, perché era bravo, buono, non si è mai drogato o avuto brutte amicizie. Come potevo immaginare una malattia mentale? A scuola, gli insegnanti mi dicevano: sta sempre da solo, ma è bravo. L’unica anormalità era che era troppo intelligente: parlava poco, ma se parlava, diceva cose fulminanti”.

Loren non ha mai voluto conoscere nella sua vita il padre , il tedesco Dennis Schaller. A Lory Del Santo le hanno chiesto come mai Loren non avesse avuto intenzione di conoscere nella sua vita il padre. Lory ha risposto che il figlio non era interessato: “Non gli interessava farlo. Ha studiato a Miami, lì c’era un suo fratello e non l’ha voluto conoscere, anche se la mamma del ragazzo era Ingrid Casares, nel frattempo diventata la fidanzata di Madonna. Una volta, Madonna mi scrisse per invitarci a New York: ci teneva che i due fratelli s’incontrassero. Loren rispose: I’m not interested”.











