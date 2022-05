Lory Del Santo: “Vogliono boicottarmi all’Isola dei Famosi”/ Nicolas “Fa la vittima…”

Lory Del Santo contro il gruppo all’Isola dei Famosi 2022

Lory Del Santo ancora contro il gruppo dei naufraghi. Al termine della ventunesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 il leader Luca Dafrè ha mandato al televoto contro Estefania proprio Lory spiegando di non aver gradito il suo atteggiamento nel corso della settimana. Rientrati sull’Isola, Nicolas Vaporidis, come hanno mostrato le immagini del daytime del 31 maggio, ha commentato l’ennesima nomination di Lory puntando il dito contro l’atteggiamento della naufraga.

“Lory in nomination per l’ennesima volta e credo che sia sintomatico che, questa donna, nonostante tenti in tutti i modi di dire che non è vero ciò che tutti quanti pensiamo, si sta costruendo l’immagine di vittima di un sistema, ma in realtà non lo è. Le basterebbe poco per cambiare rotta, le basterebbe essere sincera“, ha detto Nicolas. “Lory un po’ se l’è presa anche se cerca sempre di mascherare la cosa”, è stato invece il commento del leader Luca.

Lo sfogo di Lory Del Santo

Finita nuovamente al televoto per volontà del leader Luca Dafrè che ha scelto di mandarla al televoto contro Estefania, Lory Del Santo, dopo la puntata dell’Isola dei Famosi 2022, si lascia andare ad uno sfogo. Davanti alle telecamere del reality, Lory respinge l’immagine di “concorrente falsa” di cui parlano gli altri concorrenti.

“Sono molto stanca di questa storia che parlo alle spalle. Ho detto chiaramente che non c’è nessuna prova. Su quali basi lo dicono visto che non c’è nessuna prova? Non l’ho mai fatto quindi questa è una cattiva voce che le malelingue hanno messo in giro per boicottarmi perchè vedono che sono una persona onesta e sincera e non riescono a trovare dei difetti”, ha detto la Del Santo.

