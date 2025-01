INCENDIO LOS ANGELES, IL CASO DELLE POLIZZE NON RINNOVATE

Gli incendi in California costeranno oltre 20 miliardi alle assicurazioni, ma molti non riavranno la loro casa a Los Angeles e dintorni. Già mesi fa è iniziata una fuga da parte delle compagnie assicurative, che si sono rifiutate di rinnovare milioni di polizze. Così ci sono milioni di californiani che si ritrovano senza casa e senza possibilità di essere rimborsati.

BlackRock abbandona le politiche anti Co2/ L'AD Larry Fink: "Battaglia climatica è troppo politicizzata"

Ma in loro aiuto arriva il commissario assicurativo della California, Ricardo Lara, che ha annunciato di aver emesso una moratoria obbligatoria di un anno sui mancati rinnovi e le cancellazioni al fine di tutelare i proprietari di case colpiti dai recenti incendi a Los Angeles. L’obiettivo principale di Lara è quello di assicurarsi che i residenti colpiti dagli incendi ricevano tutti i benefici assicurativi a cui hanno diritto.

Donald Trump condannato ma nessuna pena nel processo Stormy Daniels/ Il giudice: "L'unica sentenza legittima"

CALIFORNIA, IN ARRIVO MORATORIA PER PRORIETARI CASE

La moratoria è stata emessa giovedì e si applica alle zone intorno agli incendi di Palisades ed Eaton e alle aree adiacenti, così come alle abitazioni non distrutte o danneggiate. “Chiedo inoltre alle compagnie assicurative di sospendere tutti i mancati rinnovi e le cancellazioni che i proprietari di casa hanno ricevuto prima dell’inizio degli incendi“. Ciò vuol dire che le compagnie assicurative “dovrebbero fare la cosa giusta e mantenere i proprietari di case a cui non è stata rinnovata l’assicurazione tra il 9 ottobre e il 7 gennaio come assicurati di valore“.

"Putin è pronto ad incontrare Trump"/ Peskov: "Probabile vertice dopo insediamento alla Casa Bianca"

Migliaia di proprietari di case di Los Angeles erano stati abbandonati dagli assicuratori prima dello scoppio dell’incendio di Palisades. Ma per fornire un ulteriore sostegno alle persone colpite, Lara ha chiesto agli assicuratori di estendere a 60 giorni il tempo per pagare i premi assicurativi.

A RISCHIO ANCHE LE ASSICURAZIONI SANITARIE

Ma il commissario ha dichiarato che i californiani stanno affrontando anche problemi con l’assicurazione sanitaria, quindi ha inviato un avviso a tutte le assicurazioni sanitarie della California invitandole a presentare al suo dipartimento dei piani di emergenza. “Devono specificare come garantire che i consumatori possano continuare ad accedere alle cure mediche essenziali e a procurarsi i farmaci in seguito a questi disastri“, ha aggiunto Lara. Oltre ad aiutare i proprietari di case, ora Lara vuole introdurre una nuova legge per proteggere i proprietari di aziende nella sua moratoria.