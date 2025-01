I Los Locos sono pronti a far ballare tutti nella nuova puntata di BellaFesta, l’evento speciale di BellaMà condotto da Pierluigi Diaco e trasmesso in prima serata su Rai2. Il duo di musica latino-americana, formato da Roberto Boribello e Paolo Franchetto, ha iniziato la sua carriera nelle discoteche fino al debutto nel mondo della musica dance con il singolo “Porompompero”, un brano che nel giro di poco tempo ha conquistato le classifiche . Intervistati da Militello.info hanno rivelato: “unire il “latino” alla “disco” era, ed è, veramente accattivante. Una scommessa per il mercato europeo, dove mancava qualcosa del genere. Il tempo ci sta dando ragione”. Un grande successo non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo per il duo musicale che si è esibito anche in America Latina, da Santo Domingo a Cuba, dove le loro canzoni sono delle vere e proprie hit.

Fabio Adami, chi è il fidanzato di Alba Parietti/ "Non ci sposiamo, a lui è costato tanto questo amore"

Nel 1992 bissano il successo con il disco Mambo Mix a cui segue due anni dopo la super hit “El Meneito”. Ad oggi hanno pubblicato 11 album conquistando quattro dischi di platino.

Los Locos e il successo di canzoni senza tempo

Il successo dei Los Locos è internazionale e a distanza di più di 30 anni dalla loro prima hit, il duo musicale latino americano continua a far ballare fan e non durante i suoi concerti. “Siamo diventati ormai un fenomeno evergreen” – hanno detto i due cantanti che con le loro canzoni sono diventati patrimonio culturale di tutti. Il segreto del successo? Le loro canzoni che sono semplici, facili e di impatto tale che nonostante siano passati così tanti anni la gente le continua a cantare e ballare.

10 giorni con Babbo Natale, Canale 5/ Trama e cast del film di Alessandro Genovesi, oggi 2 gennaio 2025

La fama dei Los Locas ha superato i confini nazionali e ad oggi sono gli unici artisti italiani del genere latino americano nel mondo che possono vantare un successo così grande. Tra i loro brani senza tempo ricordiamo: El Meneaito’, ‘El Tiburon’ e ‘La Macarena’ tutti inseriti in un disco di successi.