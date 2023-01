Lotteria Italia 2023 dove comprare biglietti fortunati?/ In Autogrill vinti 10 milioni

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI FORTUNATI DELLA LOTTERIA ITALIA 2023?

Nell’ambito della Lotteria Italia 2023, si sa, un po’ di scaramanzia accompagna sempre i giocatori verso la scoperta del biglietto vincente, e talvolta ci si chiede se esistano dei posti dove vendono i biglietti più fortunati. Di anno in anno i giocatori inseguono ed acquistano i biglietti della Lotteria Italia, sperando di riuscire ad ottenere quello che, in occasione dell’estrazione finale il 6 gennaio di ogni anno, frutterà il ricchissimo montepremi da 5 milioni di euro.

Il resto dei premi della Lotteria Italia 2023, lo ricordiamo, sono sempre in ogni caso parecchio ricchi, anche per quanto riguarda la seconda e la terza categoria, e seppur non siano 5 milioni, sono comunque in grado di permettere la realizzazione di qualche bel sogno nel cassetto. Ma, quindi, dove vendono i biglietti fortunati della Lotteria Italia? Non c’è ovviamente una risposta univoca e che possa darci la migliore indicazione per acquistare i nostri biglietti, ma come riporta il sito dedicato ai giochi a premio Agipronews, gli Autogrill sono diventati negli anni una vera e propria tappa fondamentale della Lotteria più apprezzata dagli italiani!

LOTTERIA ITALIA 2023: LA FORTUNA IN AUTOGRILL

Sembra, insomma, che cercando i luoghi in cui vendono i biglietti fortunati della Lotteria Italia, una buonissima idea potrebbe essere quella di aprire la caccia al proprio biglietto in uno qualsiasi degli Autogrill sul territorio italiano, tappa fondamentale dei viaggi in macchina ed anche, evidentemente, della fortuna nel gioco.

Per esempio, riporta il sito Agipronews parlando proprio degli Autogrill come luogo in cui acquistare i biglietti fortunati della Lotteria Italia, nel 2021 il terzo premio fu vinto da una stazione di servizio sull’A1 all’altezza di Magliano Sabina. Similmente, nel 2017 e nel 2018 furono vinti anche i due premi da 5 milioni di euro sulle autostrade, più precisamente all’altezza di Anagni e di Sala Consilina. Attualmente, inoltre, non ci è ancora dato sapere il numero complessivo delle vendite di biglietti, fortunati e non, della Lotteria Italia 2023, ma difficilmente si raggiungeranno le quote del 1989 quando furono venduti oltre 37,4 milioni di biglietti, il record assoluto tra tutte le edizioni della Lotteria più apprezzata dagli italiani!

